Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değil

Finansal Okuryazarlık Platformu Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsanın bir oyun alanı olmadığını söyledi

Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

VATANDAŞLARA BORSA UYARISI: OYUN ALANI DEĞİL

"Vatandaşımız 'Borsada oynuyorum.' diyor, burası bir oyun alanı değil aslında." ifadesini kullanan Bakan Şimşek şöyle devam etti:

"Burası yatırım yapılan bir alan. Hisse senedi aldığınız zaman şirketi satın almış oluyorsunuz tamamını değil tabii. Burası bir oyun alanı değil. O nedenle bilgiye dayalı, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım. Borsada hesabınız yoksa, kriptoya bulaşmadıysanız da verdiğiniz kararlar alternatifi olan kararlardır.

"TÜYO VE DUYUMLARLA HAREKET ETMEYİN"

Vatandaşlarımıza diyorum, kolaycı para kazanma yolları risklidir, tehlikelidir. Risk ve getiri. Biri çok getiri vaat ediyorsa bilin ki orada riskler de yüksektir. Birileri size yüksek getiri vaadediyorsa bilin ki çok riskli faaliyettir. Tüyo ve duyumlarla hareket etmeyin."