Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,65 puan azalışla 10.730,89 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 44 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,27 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,24 ile inşaat oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin kasım ayına ötelenmesiyle risk algısının arttığını belirtti.

Öğleden sonra yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.