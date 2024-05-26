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Burdur'da entübe edilen diyaliz hastalarının durumu iyiye gidiyor

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz makinesine giren ve tedavi sonrası evlerine giderken rahatsızlanıp hastaneye geri gelen 31 hastanın 23'ü çevre hastanelere sevk edildi. Entübe edilen 14 hastanın durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, diyaliz merkezi tedbir amacıyla hasta kabulüne kapatıldı. Konu ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 14:06, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 14:02
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Burdur Devlet Hastanesi'nde dün 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri döndü. Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırarak tetkiklerde bulundu. Yapılan tetkiklerin ardından gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 31 hastadan 23'ü ambulanslar ile Afyon, Isparta, Antalya, Bucak'ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk edildi. Sevk edilen hastalardan 14'ünün ise entübe edildiği, bugün ise entübe edilen hastalardan bazılarının durumunun iyiye gittiği ve entübasyon işleminden çıkarıldığı öğrenildi.

Burdur Valiliği açıklama yaptı

Burdur Valiliği, konuya ilişkin diyaliz işleminin ardından evlerinde rahatsızlanan 31 hastanın hastaneye çağrılarak ilk müdahalelerinin yapıldığını, 23 hastanın çevre hastanelere sevk edildiğini, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü toplam 31 hasta diyalize girmiştir. Diyaliz işlemi tamamlanıp eve nakli sağlanan hastalardan bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetleri ile hastaneye başvurmaları üzerine, gün içerisinde diyalize giren tüm hastalara ulaşılarak, hastaneye geri çağrılmıştır. Geri çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisinde ilk müdahaleleri yapılarak, 8'i Antalya ili, 4'si Afyonkarahisar ili, 3'ü Isparta ili, 4'ü Bucak ilçesi ve 4'ü şehir merkezinde bulunan özel diyaliz merkezi olmak üzere toplam 23 hasta çevre hastaneler ve diyaliz merkezlerine sevk edilmiştir.

Önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi kapatılmış, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Süreç ve hastaların durumu yakından takip edilmekte olup, tedavileri devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Diyaliz merkezinde incelemeler sürüyor

Dün yaşanan olumsuz durum sonrasında polis olay yeri inceleme ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Bölümünde incelemelerde bulunurken yaşanan durumunun nedeninin yapılan incelemeler sonrasında çıkacak Adli Rapor ile belli olacağı söylendi.

Öte yandan, olaydan bir gün önce diyaliz bölümündeki makinelere özel bir şirket tarafından bakım çalışması yapıldığı öğrenildi.

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