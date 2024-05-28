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İzmir'de EFES-2024 Fırtınası:Türk Savunma Sanayiinin yenilikleri tanıtıldı

Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde Savunma Sanayi Sergisi açıldı. İzmir'de gerçekleştirilen tatbikata 45 ülkeden toplam 11 bin personel katılıyor. Tatbikat çerçevesinde düzenlenen sergide, 48 Türk savunma sanayi firmasının ileri teknoloji silah ve savunma sistemleri sergilendi. Sergide ilk kez tanıtılan sistemler ve tatbikatta kullanılacak silahlar büyük ilgi gördü. Türk savunma sanayiinin yenilikçi ürünlerine yabancı gözlemciler yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar arasında askeri yetkililer, savunma uzmanları ve uluslararası delegasyonlar bulunuyor. Sergi, Türk savunma sanayinin yeteneklerini ve teknolojik ilerlemelerini gözler önüne serdi. EFES-2024 Tatbikatı, Türkiye'nin askeri işbirliklerini güçlendirme ve savunma sanayi ürünlerini tanıtma amacı taşıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2024 19:00, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 20:43
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İzmir'de EFES-2024 Fırtınası:Türk Savunma Sanayiinin yenilikleri tanıtıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden EFES-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda ilk defa kullanılacak silah ve savunma sistemlerinin de bulunduğu teknolojiler açılan sergiyle tanıtılıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla devam eden tatbikat kapsamında Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde Savunma Sanayi Sergisi açıldı.

43 Türk savunma sanayisi şirketinin teknolojilerini görücüye çıkardığı sergide ilk kez tanıtılan sistemlerle, tatbikatın fiili atışlı bölümünde kullanılacak bazı ürün ve sistemler de sergileniyor.

Sergi, SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp ve radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin katılımcı ülkelerce sahada görülmesine olanak sağlıyor.

Sergide Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve modern orduların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan, DAĞHAN H-620 hibrit tahrik sistemli paletli zırhlı muharebe aracı ilk kez tanıtılan araçlardan biri oldu.

Hibrit tahrik sistemli, zırhlı, paletli 17-20 ton sınıfında bir zırhlı muharebe aracı olan DAĞHAN, yeni nesil teknolojilere sahip, uzaktan komuta edilebilen ve üzerine 20-40 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilebilmesiyle öne çıkıyor.

DAĞHAN'ın en önemli özellikleri arasında düşük kızılötesi iz bırakması ve sessiz hareket etmesini sağlayan hibrit tahrik sistemi yer alıyor.

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 2 mini akıllı seyir füzesi de ilk kez görücüye çıktı.

Yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirebilen KEMANKEŞ 2, yaklaşık 1 saat havada kalabiliyor.

Sahip olduğu yerli jet motoru sayesinde süratle düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilen mini akıllı seyir füzesi, gece ve gündüz şartlarında kullanılabiliyor.

Elektroland Defence tarafından geliştirilen ve yenilenen BOĞAÇ 6x6 çok maksatlı insansız kara aracı da tatbikat kapsamında yerini alıyor.

TB3 insansız hava aracı, H620 paletli zırhlı araç, Amazon 4x4 çok amaçlı zırhlı araç, Altay ana muharebe tankı, ATAK helikopteri için kullanılan yüzde 100 yerli 20 milimetre burun topu, mayın aramalarında ve mağara keşiflerinde kullanılan robot köpek ile tamamen elektrikli, pilot gerektirmeyen ve TSK'nın envanterine giren helikopter muadili araç gibi ürünler de serginin öne çıkan teknolojileri arasında yer aldı.

Efes-2022 Tatbikatı Savunma Sanayi Sergisi, 30 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Sergide yer alan şirket Volt Teknoloji de robot köpeği tanıttı.

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