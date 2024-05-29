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'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'

AK Parti milletvekilleri imzasıyla sunulan 60 maddelik kanun teklifinde, emekli olan askeri personellerin televizyon kanallarında kendi alanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmalarına "yasak" getiriliyor tepkisine ilişkin Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk açıklamalarda bulundu. Aktürk "Şimdi şunu net olarak söyleyeyim. Bu meclisimize sevk edilen kanunlar, emekli askerlerin ekranlara çıkıp yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok " dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 16:02, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 16:40
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'Emekli askerlerin yorum yapmasını engelleyecek herhangi bir husus yok'

Milli Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak EFES-2024 Tatbikat'nın Seçkin Gözlemci Günü münasebetiyle Seferihisar/İzmir'de Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından TSK personeline ilişkin kanun teklifi gündemde olan "Emekli paşalara TV'lerde 'örtülü yasak' getiriliyor" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Komisyonunda görüşülen Kanun değişiklik teklifi haberlerine yönelik olarak şu bilgileri paylaştı:
"Taslak Kanun maddelerinin görüşülmesi halen mecliste Milli Savunma Komisyonunda devam etmektedir.
Taslak Kanun maddelerinde Makam ve görevlere ilişkin unvanlar kullanılarak yapılan beyanlar dışında beyanat verilmesi konusunda bir sınır yoktur.
Mevcut düzenleme ile sadece geçici suretle ve görev nedeniyle sahip olunan makam ve görev unvanlarının kullanılmasına sınırlama getirmek amaçlanmıştır.
Söz konusu düzenleme henüz taslak aşamasındadır ve komisyonda görüşülmektedir. Komisyonda uygun bulunması halinde meclis genel kurulunda da görüşülecektir.
Henüz yasalaşmamış bir düzenleme üzerinden tartışma yaratmanın hiç kimseye faydası yoktur.

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