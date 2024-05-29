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İşte 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Çizelgesi Genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü-27.05.2024 tarih, 103164573 sayılı ve 2024/39 nolu genelgesiyle 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimini ve Çalışma Takvimi Çizelgesini açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Mayıs 2024 23:00, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 23:31
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İşte 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Çizelgesi Genelgesi

2024/39 nolu genelgesiyle 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelgesinde aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumunda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Buna göre, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında;

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 02 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 09 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecektir.

3- 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 02 Eylül - 06 Eylül 2024 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

4- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

5- Birinci dönem ara tatili, 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Kasım 2024 Cuma günü sona erecektir.

6- Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecektir.

7- İkinci dönem, 03 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecektir.

8- İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecektir.

9- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelgesi

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Çizelgesi

Ahmet KANDEMİR

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