MEB; Temel Eğitimde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu İş ve İşlemlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün, 30.05.2024 tarih ve 103413302 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu.

"Okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin görev alanları ile ilgili sene sonunda yapılacak iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yapılması için aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda;

1. Öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarına katılım durumlarına ilişkin verilere e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü'ne işlenen bilgiler esas alınarak resmi/özel tüm ortaokul öğrenci karnelerinde "Sosyal Etkinlikler" başlığıyla yer verilecektir. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzunda belirtilen hususlar ile birlikte aşağıda belirtilen iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.

- Öğrencilerin 2023-2024 eğitim öğretim yılında katıldığı tüm sosyal etkinliklerin 15.05.2024 tarihli ve E-10230228-299-102306118 sayılı yazımızda belirtildiği üzere e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülü'ne eksiksiz ve karne gününden önce işlenmesi sağlanacaktır.

- Ortaokul karnelerinde ilk defa yer verilecek "Kulüp Danışman Öğretmeninin Öğrenci Hakkındaki Görüşü" başlıklı bölüm, kulüp danışman öğretmeni tarafından öğrencinin katılım sağladığı sosyal etkinliklerle ilgili değerlendirme yapılmak suretiyle doldurulacaktır.

- Bir kulübün birden fazla danışman öğretmeni olması durumunda, okul müdürlüğünce görevlendirilecek 1 (bir) kulüp danışman öğretmeni tarafından ilgili öğrenci kulübünün diğer danışman öğretmen veya öğretmenlerinin görüşü alınmak suretiyle "Kulüp Danışman Öğretmeninin Öğrenci Hakkındaki Görüşü" başlıklı bölümün doldurulması sağlanacaktır.

- Bir öğrencinin birden fazla kulübe üye olması durumunda, ilgili kulüp danışman öğretmenleri arasından okul müdürlüğünce görevlendirilecek 1 (bir) kulüp danışman öğretmeni tarafından diğer kulüp danışman öğretmen veya öğretmenlerinin görüşü alınmak suretiyle "Kulüp Danışman Öğretmeninin Öğrenci Hakkındaki Görüşü" başlıklı bölümün doldurulması sağlanacaktır.

- Sosyal Etkinlik Belgesi, e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminde dijital olarak erişime açılacağından karnelerin yanında verilmeyecektir.

2. İlkokul karnelerinde yer alan "Sınıf Öğretmeninin Öğrenci Hakkındaki Görüşü" ve ortaokul karnelerinde yer alan "Şube Rehber Öğretmenin Öğrenci Hakkındaki Görüşü" ile "Kulüp Danışman Öğretmeninin Öğrenci Hakkındaki Görüşü" bölümlerinde kopyala/yapıştır yöntemi kullanılmadan öğrenciye özgü değerlendirmelere yer verilmesi hususunda okul müdürlüklerince tüm önlemlerin alınması sağlanacaktır.

3. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velisinin 13 Haziran 2024 tarihine kadar okul müdürlüğüne bildireceği yazılı talebi üzerine ilkokul öğrenimleri süresince bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Bu hususta okul müdürlüklerince velilere ivedilikle gerekli bilgilendirmenin yapılması, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla velilerden gelebilecek sınıf tekrarı taleplerinin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi sağlanacaktır.

4. Seçmeli dersler dahil tüm derslere ait not bilgileri ile okul öncesi eğitimde gelişim raporlarının e-Okul Sistemi'ne zamanında işlenmesi sağlanarak not işlemleri ve okul öncesi eğitimde gelişim raporları tamamlanmamış öğrenci/çocuk bırakılmayacaktır.

5. Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi doğrultusunda resmi/özel tüm ortaokullarda detaylı not girilecek derslere (Türkçe ve Yabancı Dil Dersleri) ilişkin iş ve işlemlerin eksiksiz ve zamanında tamamlanması sağlanacaktır.

6.Sürekli devamsız durumda olan öğrencilerin ders hanelerine "G" yazılmayarak boş bırakılacak, "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/Sürekli Devamsız-Veli İsteği Sınıf Tekrarı" ekranında aşağıda belirtilen iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.

- İlkokul müdürlüklerince, "Sürekli Devamsız" durumda olan öğrencilerin belirlenmesi ve e-Okul Sistemi'ne işlenmesi sağlanacaktır.

- İlkokul müdürlüklerince, "Veli İsteğiyle" sınıf tekrarı yapması istenilen öğrencilerin belirlenmesi ve e-Okul Sistemi'ne işlenmesi sağlanacaktır.

- Ortaokul müdürlüklerince, "Sürekli Devamsız" durumda olan öğrenciler belirlenerek e-Okul Sistemi'ne işlenmesi sağlanacaktır.

7. Ortaokullarda Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları, 10-13 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılarak kurullarda alınan kararlar "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/ŞÖK-Sınıf Tekrarına Kalanlar/ŞÖK-Sınıf Tekrarı Kararları" ekranına kaydedilecektir. Bu kapsamda ŞÖK kararı alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

8. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan ilköğretim kuramlarında kayıtlı öğrenciler, ders yılı sonunda "e-Okul Sistemi/Öğrenci İşlemleri/Ayrılma İşlemleri" ekranından pasifleştirilecek ve EK-3 Öğrenim Belgesi verilerek Halk Eğitimi Merkezi/Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.

9. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında oluşturulan Öğrenci Yerleştirme Komisyonundan sorumlu personel tarafından aşağıda belirtilen iş ve işlemlere ayrıca dikkat edilecektir.

- "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Bakanlık MEM İşlemleri/e-Kayıt İşlemleri" ekranında yer alan "Kayıt Bölgesi Belirlenmemiş Adreslere İlişkin (okul öncesi/ilkokul/ortaokul)" raporlar her gün düzenli olarak kontrol edilecektir.

- Raporlarda herhangi bir okul ile ilişkilendirilmediği belirlenen adreslerin okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul ve ortaokul ile ilişkilendirilmesi sağlanacaktır.

- Ortaöğretim kurumlarına yerel yerleştirme sürecinde, ortaokul kayıt bölgesi belirleme ekranında mevcut belirlenmiş adreslerde değişiklik yapılamayacağından ortaokul kayıt bölgesi belirleme işlemlerinin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması sağlanacaktır.

10. Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış olan çocukların hazır bulunuşluk düzeyini artırmak ve onların ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 82 nci maddesi hükümleri doğrultusunda okul öncesinde yaz eğitimi yapılacaktır. Okul öncesi eğitime devam etmiş olan çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri ise Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi hükümleri gereği açılacak olan çocuk kulüpleri ile karşılanabilecektir. Yaz eğitimi ve çocuk kulüpleri 24 Haziran 2024 tarihi itibarıyla açılabilecektir.

11. Cumhurbaşkanlığının 2024/5 numaralı "Mevsimlik Tarım işçileri" konulu Genelgesi hükümlerinde yer alan eğitim ve öğretimle ilgili hususlar incelenerek yapılacak çalışmalar planlanacaktır.

12. e-Okul Sistemi'ndeki veriler, il/ilçe ve okul müdürlükleri tarafından üçüncü şahıslarla ve resmi/özel kurumlarla paylaşılmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet gösterilecektir."

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR