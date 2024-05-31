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Oyuncu Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı

"Tabutta Rövaşata", "Yol Ayrımı" ve "Behzat Ç." gibi yapımlarda rol alan sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2024 16:35, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2024 16:46
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Şakirin Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, usta oyuncunun eşi Necef Uğurlu ve kardeşi Mustafa Uğurlu'nun yanı sıra tiyatro ve sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Uğurlu'nun çok yetenekli ve özel bir aktör olduğunu ifade ederek, "Türk tiyatrosu ve sineması için çok acı bir kayıp. Kederimiz sonsuz. Bunlar bizim ustalarımız." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncunun eşi Necef Uğurlu da 40 yıllık huzurlu bir evlilik yaşadıklarını belirterek, "Meslektaşları onun baş tacıydı. İncinse de incitmezdi. Bütün dünya kucakladı onu ama o Türkiye'den vazgeçmedi." ifadelerini kullandı.

- "Gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncularından bir tanesidir

Yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uğurlu'nun dizi ve film projelerinde hem insan hem de sanatçı olarak üst düzey bir performans gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncularından bir tanesidir. Çok rahatlıkla bir elin parmakları arasında sayılabilecek iyi bir Türk oyuncuydu. İnsan olarak da olağanüstüydü. Zor koşullarda yaptığımız 'Tabutta Rövaşata' filmi için çok incelikli bir oyun sergilemekle kalmamıştı, aynı zamanda onun gerçekleşebilmesi için benimle beraber ter dökmüştü. Dolayısıyla onu unutmam mümkün değil. Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik."

Kılınan namazın ardından usta oyuncunun naaşı, Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Ahmet Uğurlu kimdir?

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952'de Konya'da dünyaya geldi.

Oyuncu Mustafa Uğurlu'nun ağabeyi olan sanatçı, babasının tayini nedeniyle gittikleri Bursa'da ilk ve orta öğrenimini tamamladı.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitiren sanatçı, 1977'de Bursa Devlet Tiyatrosuna, 1979'da ise 10 yıl görev yapacağı İstanbul Devlet Tiyatrosuna geçti.

Sanatçı, tiyatro sahnesinde "Yangın Duası", "Çöplük", "Abdülcambaz", "İki Efendinin Uşağı", "Önemli Adam", "İstanbul Efendisi" ve "Kösem Sultan" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda oyunda rol aldı.

"Tabutta Rövaşata" filminde canlandırdığı Mahsun karakteri ile çok sayıda ödülün sahibi olan Uğurlu, "Day Day", "Tabutta Rövaşata", "Avcı", "Eski Fotoğraflar", "Doğum Yeri Absürdistan", "Gökten Düşen Hazine", "Başımıza Gelenler", "Eşref Saati", "Zoraki Başkan", "Memleket Meselesi", "Behzat Ç." adlı yapımlarda da çeşitli roller üstlendi.

Sanatçı, Atıf Yılmaz'ın "Mine" filmi ile sinemaya da adım atarken, 14 sinema filminde rol aldı.

Çok sayıda film ve dizide oynayan Uğurlu, çeşitli yapımlarda seslendirme sanatçısı olarak da yer aldı.

Necef Uğurlu ile evlenen sanatçının, Orhan adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi.

Sanatçı, Tabutta Rövaşata ile 33. Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, 9. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü , Selanik Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu, Türk Eleştirmenleri Birliği En İyi Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Son olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde rol alan Ahmet Uğurlu, 2017 yılında oyunculuğu bıraktı.

Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

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