Şanlıurfa Hilvan'da seçimi DEM Parti kazandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Biri seyyar olmak üzere 125 sandıkta oy kullanıldı.

Toplam 27 bin 686 seçmenin olduğu ilçede iki mahallede muhtarlık seçimleri de yenilendi. Saatler 17.00'ı gösterdikten sonra oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıktaki zarflar açan görevliler, oy sayımına başladı.

DEM PARTİ KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre Hilvan'da seçimi DEM Parti'nin adayı kazandı. DEM Parti Hilvan seçim bürosu önünde toplanan partililer kutlamaya başladı.

31 Mart seçimlerinde DEM Parti 6 bin 960, AKP 6 bin 439, Yeniden Refah Partisi de 3 bin 935 oy almıştı.