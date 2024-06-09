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YKS Dezenformasyonuna karşı hukuki süreç başlatıldı

YKS'ye yönelik dezenformasyon amaçlı paylaşım ve haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 18:03, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 18:21
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YKS Dezenformasyonuna karşı hukuki süreç başlatıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu 2024 YKS başarıyla tamamlanmıştır. Bu büyük organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

YKS 2024 soruları sızdırıldı mı? Bakanlık takibe aldı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuyla ilgili sosyal medyadan şu açıklamalarda bulundu:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsellerle ilgili, 'YKS soruları sınavdan önce sosyal medya platformlarında paylaşılmış' iddiası doğru değildir.

Yapılan araştırmalar neticesinde, paylaşılan ekran görüntüsü ve fotoğrafların 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024) ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir.

Bahse konu birçok görselin, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (OGM) Materyal web sitesindeki deneme sınavları veya bazı özel eğitim kuruluşları tarafından hazırlanan deneme sınavı kitapçıklarından alındığı tespit edilmiştir.

Yine geçtiğimiz yıllarda benzer iddialarla dolaşıma giren bazı görsellerin yeniden, 'sorular çalındı veya satıldı' gibi iddialarla paylaşıldığı görülmektedir"

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