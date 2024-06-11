Genç kızlara dehşeti yaşatan kadın maganda tutuklandı
Kocaeli'de sosyal medya uygulaması üzerinden yayınlanan video içeriğinde başka kadınları darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadından 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 20:04, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 20:05
Sosyal medya uygulaması üzerinden yayınlanan video içeriğinde R.S, A.T.S. ve C.S'yi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan B.K. ve G.K. isimli kadınların, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden G.K, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen B.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, B.K. ve G.K. gözaltına alınmıştı.Kadın maganda genç kızlara dehşeti yaşattı: Öldürürüm seni