Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'dan ayrıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeler bugün yapılıyor
Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeler bugün yapılıyor
'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen ceza
'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen ceza
'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama
'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama
Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek
Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek
Kaş'ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı
Kaş'ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti
Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak
Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak
Bakan Tekin'den lisede yaşanan kıyafet tartışmasıyla ilgili açıklama
Bakan Tekin'den lisede yaşanan kıyafet tartışmasıyla ilgili açıklama
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu
İllere göre bayram namazı saatleri
İllere göre bayram namazı saatleri
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 2 milyar liralık ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 2 milyar liralık ceza
Konut fiyatlarında düşüş
Konut fiyatlarında düşüş
Kurban Bayramı düzenlemesi: Birçok ilde ağır tonajlı araçlara kısıtlama
Kurban Bayramı düzenlemesi: Birçok ilde ağır tonajlı araçlara kısıtlama
Bahçeli'nin o sözleri AK Parti'de yankılandı!
Bahçeli'nin o sözleri AK Parti'de yankılandı!
Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Yatırımcı yurt dışına gidiyor, kiralık ev krizi kapıda
Yatırımcı yurt dışına gidiyor, kiralık ev krizi kapıda
20 ilin başsavcısı değişti
20 ilin başsavcısı değişti
Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek ve ekibine tam not
Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek ve ekibine tam not
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'dan özel uçak "CAN" ile Türkiye'ye hareket etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 22:12, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 22:13
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brindisi Havalimanı'ndan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçilik yetkilileri uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Türkiye'ye gitti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber