Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli Oldu

Mesleki çalışmaların 09:00-13:0" saatleri arasında gerçekleştirileceği ve yapılacak çalışmalar daha önce duyurulmuştu.

Başvuru yapan öğretmenlerin mesleki çalışmaları hangi okullarda yapacakları da mebbis sisteminde hizmeti içi eğitim modülünde açıklandı.

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