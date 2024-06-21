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Diyarbakır ile Mardin arasındaki yangında can kaybı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yangından etkilendi" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 15:35, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 15:46
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köylerinde dün akşam meydana gelen yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Koca, "Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yangından etkilendi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan bu yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır'da 5 hasta yoğun bakımda, 4'ü entübe durumda. Şanlıurfa'da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6" dedi.

Yangınlar sebebiyle bölgeye Diyarbakır'dan 24 ambulans ve 3 UMKE timi ile Mardin'den 15 ambulans ve 4 UMKE timi gönderildiğini de belirten Koca, yangınların ilgili birimlerce söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

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