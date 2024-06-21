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1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylara ilişkin soruşturmada 6 tahliye

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan şüphelilerden 6'sı tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 17:58, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 18:02
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1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylara ilişkin soruşturmada 6 tahliye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'deki izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin devam eden soruşturmada, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince tutukluluk gözden geçirme işlemi yapıldı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, dosyada tutuklu 21 şüpheliden 6'sının adli kontrol şartıyla tahliyesine, 15'inin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Bazı sanıklar hakkında dava açılmıştı

1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında gruplar halinde ayrı soruşturmalar başlatılmıştı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda 29 Mayıs'ta 30 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Soruşturmalardan biri ise 5 Haziran'da tamamlanmış, 12 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 8'er aydan 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

Başsavcılığın aynı olaylarla ilgili yürüttüğü bazı soruşturmalar ise sürüyor.

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