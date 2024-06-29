EKEA hizmet süresi HİTAP kayıtlarında toplam hizmet süresinden neden daha az görünür?

Soru: Sayın yetkili, Selamlar,

1995 yılında SSK girişim var, EYT' liyim. 2004 yılından beri memurum. SSK prim gün sayısı: 1.352 gündür(bunun 108 günü 18 yaşı altı SSK günü)

HİTAP ta:

-Toplam Hizmet süresi(birleştirilen ile birlikte) 8402 gündür.

-Emekli Keseneği Esas Aylığı süresi 8.294 gündür.

Buna göre

*SSK primleri memuriyet emekliliğinde hesaplamaya dahil edilir mi?

*18 yaş öncesi SSK prim günü, memuriyet emeklilik hakkında dahil olur mu? Hesaplanır mı?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Hizmet bütünleşme;

2008 yılı Ekim ayından önce işçi, esnaf, memur, vekil öğretmen, yedek subay vb. gibi SSK primleri ödenmiş şekilde çalışmaları olanlar için 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve hizmetler tek bir yapıda birleştirilerek emeklilik işlemleri de bu şekilde birleştirilen toplam hizmet üzerinden yapılır.

Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununda 18 yaşını doldurmamış kişilerin de çalışabilecekleri Madde 71 hükmü ile "Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler." Şeklindeki yasal mevzuat ile netleştirilmiştir.

1 Ekim 2008 tarihinden önce memuriyete başlamış olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Sonuç bağlamında, memurların, memurluktan önce geçen işçi statüsündeki çalışmalarının hangi yaşlarda geçip geçmediğinin bir önemi bulunmaz. İşçi olarak çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumuna tüm sigorta kollarına tabi primleri yatırılmış ise, bu kişinin 18 yaş altı da olsa bu şekilde geçen hizmetleri bütünleşir ve memur statüsünden emekli olduklarında toplam hizmetlere dahil edilir.

İşçilik dışında, memurlukta da 18 yaş altında geçen hizmetlerin kabul edilmesine yönelik istisnalar bulunur.

Bu durum şayet memur olmadan bir meslek veya sanat okulunu bitirip kaza-i rüşt kararı alıp bu öğrenimleriyle ilgili memurluk görevine başlayanlarda 18 yaş aranmaz. 18 yaşından önce de memurluğa başladıkları kabul edilir ve bu süreler toplam hizmetlere dahil edilir.

Memurların emekliliğinde sigortalılık başlangıcının bir önemi bulunmaz, sigortalılık başlangıcı işçilere bağlanacak olan emekli aylığında dikkate alındığından, bunlar hakkında 18 yaşın doldurulmasından önce geçen süreler sigortalılık başlangıcı olarak esas alınmaz, ancak yine de hizmet olarak esas alınır. Yine işçilerde 1981 yılı öncesinde de sigortalılık başlangıcı olarak sayılmakta, bu tarihten sonra sayılmamaktadır.

Memurların 18 yaşından önce geçmiş olan işçilik süreleri, memurluk süreleri ile birleştirilir. Bu birleştirme neticesinde de, bu süreler memurların emeklilik hizmet ve emeklilik yaş gruplarının tespitinde kullanılır.



İntibak:

5434 e tabi memurların sigortalı çalışmalarının intibak işlemine tabi tutulması, 5434 sayılı Kanunun Ek Madde 18 hükmü gereği olmaktadır. Bu maddede, açık olarak 18 yaşından önce geçen sigortalı çalışmalarının intibak işlemine tabi tutulmayacağı belirlenmiştir. Dolayısıyla da 18 yaş altı süreler Emekli Keseneğine Esas Aylık (EKEA) intibak işlemine tabi tutulmaz.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

Memurların, memuriyet öncesinde 18 yaşının altında geçen sigortalı süreleri memurların hem hizmet, hem de emeklilik yaşının tespitinde sayılır, ancak bu süreler memurun emeklilik intibak işlemlerinde sayılmaz. Yani, intibak işlemi ile toplam hizmet ayrı bir durumdur.

İş Kanunu hükümlerinde de, 18 yaşının altında sigortalı olarak çalışılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir, bu nedenle çalışılan bu sürelerin hizmet sayılmama gibi bir durum da söz konusu değildir.



Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek hususlar şöyledir:

Erkek memurlar emeklilik için 25 yıl hizmeti tamamlamak zorundadırlar. Bu hizmet içerisinde 18 yaş altı da dahil işçilik, esnaflık, memurluk, borçlanılan süre varsa bu sürelerin toplamının 25 tam hizmet yılı olması EYT kapsamında yaş şartı aranmadan emeklilik kazanımını sağlar.

Bu nedenle de, belirttiğiniz toplam hizmet süresi olan 8402 günü 9000 güne (25 tam hizmet yılına) tamamlamanız gerekir.

HİTAP kayıtlarında emekli keseneğine esas aylık süresinin 8294 gün olarak görünmesi 18 yaş altı işçilik süresi intibak işlemine dahil edilmediğinden daha az görünmesini ortaya çıkarır ve bu işlem kanunlar gereği doğru bir işlem olup, 8402 günü azaltma gibi bir durum ortaya çıkarmaz.

Dolayısıyla da emekliliğinizde 18 yaş altı çalışmalarınız da dahil emeklilik hesabına dahil edilir, emekli aylıklarınız da buna göre hesaplanır.

Benzer konularla ilgili olarak aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir.

https://www.memurlar.net/haber/1079791/

https://www.memurlar.net/haber/1060035/

https://www.memurlar.net/haber/1036744/

https://www.memurlar.net/haber/1104162/

https://www.memurlar.net/haber/845723/