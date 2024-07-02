MEB'deki sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu
2024 Yılı 2. Dönem (Haziran/Temmuz Ayı) Sürekli İşçilerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Temmuz 2024 23:00, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2024 23:09
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolarda görev yapan 696 sayılı KHK kapsamında görev yapan sürekli ve geçici işçiler hariç olmak üzere sürekli işçilerin;
. Aile Birliği,
. Can ve Mal Güvenliği,
. Sağlık,
. Eğitim,
. Şehitlik veya Vefat,
. Becayiş,
. Engellilik,
Mazeretlerine bağlı olarak birimler ve iller arasında yer değiştirme işlemleri Bakanlığımızın 2023/33 sayılı İşçi Yer Değiştirme İşlemleri Genelgesi hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.
İşte YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ;
2024 Yılı 2. Dönem (Haziran/Temmuz Ayı) Sürekli İşçilerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR