5 Temmuz 2024 tarihli resmi Gazetede memur sendikalarının üye sayıları belli oldu.

Memur Sen'in üye sayısı 1.035.278'den 1.078.802'ye yükseldi. (43 bin 524 üye artışı)

Türkiye Kamu Sen'in üye sayısı 552.948'den 569.546'ya yükseldi. (16 bin 598 üye artışı)

Birleşik Kamu İş'in sayısı: 162.475'ten 176.866'ye yükseldi. (14 bin 391 üye artışı)

KESK'in üye sayısı 163.656'den 168.467'ye yükseldi. (4 bin 811)

Geçen yıl kurulan Kamu Birliği Konfederasyonun üye sayısı ise 90.587 oldu.

Geçen yıla göre toplam üye sayısı 136 bin 126 artarak 2 milyon 994 bin 550 oldu

Sendikalar bazında üye sayılarını görmek için tıklayın.