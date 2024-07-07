Ordu'da sel ve heyelan: Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Ordu'nun İkizce ilçesinde bazı bölgelerde heyelana yol açan şiddetli yağış hasara neden oldu. Çaybaşı ilçesinde ise 83 yaşındaki bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Hatice Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.
Kentte aralıklarla süren ve zaman zaman şiddetini artıran yağış İkizce ilçesinde hasara yol açtı.Muş'ta sele kapılan genç kız hayatını kaybetti
Yağış nedeniyle ilçenin içinden geçen derenin debisi yükselirken, Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy Mahallelerinde heyelanlar oluştu.
Heyelan nedeniyle bazı mahallelerin yolu kapandı, yoldaki bazı araçlar ise biriken balçık ve çamura saplandı.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlara ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.
İlçenin içerisinden geçen deredeki su seviyesinin yükseldiğini vurgulayan Kaygı, taşmaması için önlem aldıklarını ifade etti.
Başkan Kaygı, tüm ekiplerin sahada olduğunu, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.
SELE KAPILDI
Çaybaşı ilçesinde de 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.