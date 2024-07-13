10 Temmuz 2024'de yaş haddinden emekli olacak memur, ikramiye farkını ne zaman alır?

Soru : 2024 tarihinde yaş haddinden emekli olacağım, Ocak 2025 tarihinde yapılacak katsayı ve diğer artışlardan dolayı ikramiye farkı alacak mıyım?

Detaylar/Değerlendirmeler:

10 Temmuz 2024 tarihinde yaş haddine uğrayacak memur, görev maaşını 15 Haziran 2024 tarihinde almıştır. 15 Haziran 2024 tarihinde görev maaşını alan kişinin hizmeti de 14 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olup, yaş haddine uğradığı tarihi takip eden aybaşı da 15 Haziran 2024 tarihi olur ve bu tarih itibariyle hem emekli aylığı, hem de emekli ikramiyesi hesaplanır. Dolayısıyla bu işlem ilk emekli aylığı ve ilk emekli ikramiyesi hesaplanma tarihi olur.

Dolayısıyla da emekli ikramiyesi farkının ödenme usul ve esaslarını belirleyen 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde belirttiğimiz şekilde, yani,

Kadrosuzluk (Emniyet ve TSK personeli)

Yaş haddi,

Vazife malullüğü,

Ölüm,

Nedenleri ile emeklilik işlemi uygulananlara ilk işlemden sonra meydana gelecek olan katsayılardaki ilk artışlar nedeniyle ortaya değişiklikler uygulanarak hesaplanan fark kadar ikramiye farkı ödemesi yapılmaktadır.



Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;

10 Temmuz 2024 tarihinde yaş haddinden dolayı emekliliğinizde ilk işleminiz 1 Temmuz-31 Aralık 2024 tarihleri arası için geçerli olan memur maaş katsayısı uygulanarak emeklilik işleminiz olur ve bu işlem emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarını ortaya çıkarır.

Daha sonra, ilk memur maaş katsayısı artış tarihi olan ve 1 Ocak 2025-31 Haziran 2025 tarihleri arası için geçerli olan memur maaş katsayısı üzerinden hesap edilecek olan ikramiye fark tutarı tarafınıza ödenir.

Yani, SGK tarafından hesaplanarak size ödenecek olan ikramiye farkı tutarı için Ocak 2025 tarihini beklemek olacaktır.

Bu konuda zaman zaman yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için aşağıdaki adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Değerlendirmekteyiz.



https://www.memurlar.net/haber/1089840/

https://www.memurlar.net/haber/1099803/

https://www.memurlar.net/haber/1095423/

https://www.memurlar.net/haber/1042511/

https://www.memurlar.net/haber/1042512/

https://www.memurlar.net/haber/1065723/

https://www.memurlar.net/haber/1007057/

https://www.memurlar.net/haber/1101695/