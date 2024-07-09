Rıza Kayaalp Olimpiyatlardan men edildi
Yasaklı madde kullandığı tespit edilen Rıza Kayaalp, resmen olimpiyat kadrosundan çıkarıldı. Rıza Kayaalp'in yerine Paris'te Hamza Bakır güreşecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 12:53, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 12:59
Yasaklı madde kullandığı tespit edilen Rıza Kayaalp, resmen olimpiyat kadrosundan çıkarıldı.
Yaşananların ardından açıklama yapan Kayaalp,' 'Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız.'' ifadelerini kullandı.ASKİ Spor Kulübü Başkanı Arslan'dan Kayaalp açıklaması: Yanındayız
İşte yaptığı paylaşım