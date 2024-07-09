Rıza Kayaalp Olimpiyatlardan men edildi

Yaşananların ardından açıklama yapan Kayaalp,' 'Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız.'' ifadelerini kullandı.

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