KDK 3. defa açıkladı, kamuda banka promosyon güncellemesi yapılabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 14/06/2024 tarih ve 2024/6512-S.24.10217 sayılı kararında ise aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

"1. Kurumumuza başvuruda bulunan (T.C Kimlik No: başvurusunda özetle; Erzurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında 17.05.2023 tarihinde imzalanan promosyon sözleşmesi ile 15.000 TL promosyon ödemesi kararlaştırıldığını, söz konusu promosyon ödemesinin artan maaş ve enflasyon oranları gözetildiğinde çok düşük kaldığını belirterek; promosyon güncellemesi yapılmasını talep etmektedir.

19.7 Somut olayda; Erzurum Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında 15.05.2023-14.05.2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere promosyon sözleşmesi imzalandığı ve söz konusu sözleşme kapsamında; her bir personele 3 yıl için kişi başı toplam 15.000 TL ödeme yapılmasının kararlaştırıldığı, sözleşmenin halen yürürlükte olduğu, sözleşme süresinin sona ereceği 14.05.2026 tarihi de göz önünde bulundurulduğunda; söz konusu sözleşmenin devamı durumunda çalışanların hak kaybının devam edeceği, mevcut durumda; taraflar arasında borcun konusunun 'yenileme' hukuki kurumu ile yenilenmesi mümkün olup, bu takdirde mevcut borç ilişkisinin, yeni borç konusu üzerinden devam edebileceği ve çalışanların hak kayıplarının ortadan kaldırılmasının da sağlanmış olacağı değerlendirilmektedir.

20. Başvuranın iddiaları, idarenin konuyla ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat, yargı kararları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; çalışanlarının banka promosyon ödemelerinin güncellenmesi talepleri karşısında ekonomik gelişmeler, piyasa fiyatlarındaki artış ve bunlara bağlı olarak promosyon ödemeleri ile ilgili sözleşme yeniliğine giden kamu kurumlarının da uygulamaları dikkate alınarak, Kurumların yapılan promosyon sözleşmesi miktarlarını, 'yenileme' hukuki kurumu ile yenilemesinin mümkün olduğu değerlendirilmiş olup, bu taleplerinin idare tarafından yeniden ele alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre, BAŞVURUNUN KABULÜNE,

Banka promosyonu sözleşmesinin güncel ekonomik şartlara uygun hale getirilmesi için yeni bir işlem tesis edilmesi hususunda; Erzurum Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Erzurum Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın, BAŞVURANA ve ERZURUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi."

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 14/06/2024 tarih ve 2024/6512-S.24.10217 sayılı sayılı kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR