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Cezaevine girip husumetlilerini vurmuşlardı: 5 tutuklama

ELAZIĞ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'na girip tutuklu Murat Bulut'u silahla bacağından yaralayan Musa Orhan ile kendisine yardım eden 4 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 11:22, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:44
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Cezaevine girip husumetlilerini vurmuşlardı: 5 tutuklama

Olay, 5 Temmuz'da Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Musa Orhan, cezaevinin etrafında bulunan tel örgülerden atlayarak kuruma girip, adli bir suçtan hükümlü Murat Bulut'a tabanca ile ateş ederek bacağından yaraladı.

Bulut, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Orhan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Orhan ve kendisine yardım ettiği belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı

Öte yandan, ekiplerin bir başka çalışmasında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan ve gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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