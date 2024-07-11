Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu
Ağustos ayında başlayacak olan Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı. İşte ayrıtılar ve yeni sezon takvimi...
Trendyol Süper Lig 2024-2025 fikstür çekimi Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleşti.
Yeni sezonda 19 takımla oynanacak ligde, sezon sonu 4 takım küme düşecek. Sezon 9 Ağustos'ta başlayıp 1 Haziran 2025'te sona erecek.
Süper Lig'de derbiler; 5, 6, 10, 11, 15 ve 16. haftalarda oynanacak.
DERBİLER
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
1. HAFTA
Çaykur Rizespor-Başakşehir
Antalyaspor-Göztepe
Bodrumspor-Gaziantep FK
Kasımpaşa-Konyaspor
Alanyaspor-Eyüpspor
Sivasspor-Trabzonspor
Samsunspor-Beşiktaş
Fenerbahçe-Adana Demirspor
Galatasaray-Hatayspor
(Kayserispor BAY))