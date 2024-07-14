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Heyelan aracı sürükledi; 3 kişi kurtuldu, anne öldü, çocuğu kayboldu

Erzurum'un Tortum ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelana kapılan ve içerisinde 1'i çocuk 5 İran vatandaşının bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, suda kaybolan annenin 6 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldı, çocuğu için ise arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 07:45, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 08:21
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Heyelan aracı sürükledi; 3 kişi kurtuldu, anne öldü, çocuğu kayboldu

Olay, akşam saatlerinde Tortum ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen ve içerisinde 1'i çocuk 5 İran vatandaşının bulunduğu hafifi ticari araç, kırsal Pehlivanlı Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelana kapılıp, Erzurum- Artvin karayolunun kenarından geçen Tortum Çayı'na sürüklendi.

Doğu Karadeniz ile bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, anne ile oğlu ise suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıç ekipler aracın sürüklendiği yerden 6 kilometre mesafede annenin cansız bedenine ulaşırken, çocuğun bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

KENTTE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Öte yandan, Erzurum'un Uzundere ilçesi ile köylerinde de sağanak sele neden oldu. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ahırları su bastı, menfezler tahrip oldu. Dere yataklarını çamur kaplarken, Devlet Su İşleri (DSİ), Büyükşehir Belediyesi ve Uzundere ilçe belediyesi, başta Tortum Çayı ve derelerde temizleme çalışması başlattı.

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