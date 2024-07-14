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Suikasta uğrayan ABD başkanlarından 4'ü öldü, 6'i kurtuldu

Eski ABD başkanlarından Theodore Roosevelt, Ronald Reagan, Gerald Ford, George W. Bush ve Donald Trump'a yönelik başarısız suikast girişimlerinde bulunuldu. Trump, saldırıda kulağından yaralanırken 20 yaşında olduğu belirtilen saldırgan öldürüldü, mitingde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Abraham Lincoln, James Garfield, William MCKinley ve John F. Kennedy ise suikastlarda hayatını kaybetti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 09:18, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 12:33
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İSTANBUL (AA) - NURİ AYDIN - ABD'de katıldığı bir mitingde silahlı saldırıya uğrayan ve kulağından yaralanan eski ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinde saldırıya uğrayan başkanlar ve başkan adayları arasına eklendi.

Cumartesi günü Pennsylvania'da düzenlediği mitingde eski Başkan Trump'ın yaralandığı silahlı saldırı, ABD'de silahlı şiddete ilişkin endişeleri artırırken, başkanlara ve başkan adaylarına karşı saldırı ve suikast girişimlerini akıllara getirdi.

5 Kasım'daki başkanlık seçimlerindeki aday adaylarından eski Başkan Trump, Pennsylvania'daki mitinginde konuştuğu sırada kürsüde silahlı saldırıya uğradı.

Trump, saldırıda kulağından yaralanırken 20 yaşında olduğu belirtilen saldırgan öldürüldü, mitingde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Trump'ın mitinginde silahlı saldırı: Kulağından yaralandı

- ABD'de 4 başkan suikast sonucu hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı Abraham Lincoln, 14 Nisan 1865'te eşi Mary Todd Lincoln ile Washington'da "Amerikalı Kuzenimiz" adlı komedi oyununun özel bir gösterimine katıldıkları sırada suikasta uğradı.

Saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybeden Lincoln, öldürülen ilk ABD başkanı oldu.

Suikasttan iki yıl önce İç Savaş sırasında Lincoln, Konfederasyon içindeki kölelere özgürlük tanıyan Özgürlük Bildirgesi'ni yayınlarken, siyahların haklarına verdiği destek öldürülme sebebi olarak gösterildi.

ABD'de suikasta kurban giden ikinci başkan ise 2 Temmuz 1881'de James Garfield oldu.

Garfield, görevinin 6. ayında silahlı saldırıya uğradı.

Ülkede üçüncü suikast ise 6 Eylül 1901'de 25. ADB Başkanı William MCKinley'e yapıldı.

MCKinley, New York'ta yaptığı bir konuşmanın ardından insanlarla tokalaşırken vuruldu.

ABD'de ölümle sonuçlanan son suikast ise Kasım 1963'te 25. ABD Başkanı John F. Kennedy'ye düzenlendi.

Kennedy, eşi Jacqueline Kennedy ile birlikte Dallas'ı ziyareti sırada silahlı saldırıya uğradı.

Hastaneye kaldırılan Kennedy kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

- ABD eski başkanları saldırılardan kurtuldu

ABD'de eski başkanlar, ikinci dönemi için yürüttüğü kampanyalarda hedef haline gelirken, Eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt, ikinci kez aday olduğu seçim kampanyası sırasında 14 Ekim 1912?de kurşunların hedefi oldu.

Roosevelt, Milwaukee'deki bir mitingde göğsünden vurulduğu bu saldırıyı yaralı atlattı.

5 Eylül 1975'e gelindiğinde suikastların hedefi bu sefer 38. ABD Başkanı Gerald Ford oldu.

Ford, aynı yıl birkaç hafta içinde iki suikast girişimine maruz kalırken bunları yara almadan atlattı.

İlk suikast girişiminde Ford, saldırganın silahının ateşlenmemesi sonucu kurtulurken 22 Eylül'de ise San Francisco'da bir otelin dışında kadın saldırganın ıskalaması sonucu kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu.

40. ABD Başkanı Ronald Reagan ise Mart 1981'de başkent Washington bir konuşmasından çıkıp konvoyuna doğru yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Ülkenin 43. Başkanı George W. Bush'a ise 2005'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile Tiflis'te katıldığı bir mitingde konuşması esnasında el bombası atıldı. El bombasının pimi, mendil çok sıkı sarılı olduğundan takılı kalınca bomba infilak etmedi.

- ABD Başkan adayları da saldırıların hedefinde

Silahlı şiddet olaylarının sıklıkla gerçekleştiği ABD'de, başkanların yanı sıra başkan adayları da suikast ve saldırıların hedefi oldu.

Eski Adalet Bakanı ve demokratların başkan adayı Robert F. Kennedy, 1968 Kaliforniya ön seçimlerini kazanması dolayısıyla yaptığı zafer konuşmasından birkaç dakika sonra Los Angeles'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürüldü.

Kennedy, New York'tan ABD senatörü ve 5 yıl önce suikasta kurban giden Başkan John F. Kennedy'nin kardeşiydi.

1972'de ise bu sefer silahlı saldırının hedefi eski Alabama Valisi ve başkan aday adaylarından George Wallace oldu.

Maryland'de bir seçim kampanyası sırasında uğradığı saldırı sonucu Wallace'ın belden aşağısı felç kaldı.

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