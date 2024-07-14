Kripto paralarda Donald Trump hareketliliği

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi ile sarsıldı.

Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya Eyaleti'nde düzenlediği mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Sağ kulağından yaralanan 78 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Suikast girişiminin ardından Trump'ın seçimleri kazanma şansını artırdığına yönelik spekülasyonlar ile birlikte kripto paralarda yükseliş yaşandı.

Bitcoin, sabah saatlerinde 60 bin doların üzerine çıktı. En yüksek 60 bin 300 doları gören Bitcoin, saat 09.26 itibarıyla 60 bin 85 dolardan işlem görüyor.

Trump, kendisini kripto yanlısı bir başkan adayı olarak konumlandırıyor.

Öte yandan analistler, piyasalarda volatilitenin artabileceği uyarısında bulundu. Geçen ay gerçekleşen Trump-Biden münazarası sonrasında da benzer hareketlerin yaşandığı kaydedildi.

Trump'ın münazaradaki performansı başarılı bulunmuş ve rakibi Biden'ın adaylığı sorgulanmaya başlamıştı.