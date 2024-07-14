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İzmir'de İki Ölüm: Elektrik şirketi altyapıyı suçladı

İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili elektrik dağıtım şirketi; "5 Ocak'ta ilgili altyapı kuruluşu tarafından bilgi verilmeden ve onayımız olmaksızın bölgedeki elektrik şebekemiz üzerine üç yeni yağmur suyu ızgarası yapıldığı belirlenmiştir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 10:36, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 11:35
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İzmir'de İki Ölüm: Elektrik şirketi altyapıyı suçladı

İZMİR (AA) - İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili elektrik dağıtım şirketi Gdz Elektrik, bölgedeki elektrik şebekesi üzerine ilgili altyapı kuruluşu (İZSU) tarafından kendilerine bilgi verilmeden ve onay alınmadan yağmur suyu ızgaraları yapıldığını, bunun şebekeye zarar verdiğini savundu.

Şirketten yapılan açıklamada, sağanak sırasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in elektrik akımına kapılarak vefat etmelerinin ardından yetkili kurumlarca yürütülen olay yeri incelemelerinin tamamlandığı ifade edildi.

Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 ayda kendilerine CİMER, çağrı merkezi veya sosyal medya yoluyla herhangi bir şikayet gelmediğinin ifade edildiği açıklamada, "Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır." denildi.

Şebeke derinliğinin mevzuatlara uygun olmadığına yönelik iddialara da dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 29 kişi hakkında gözaltı kararı

"5 Ocak?ta ilgili altyapı kuruluşu (İZSU) tarafından bilgi verilmeden ve onayımız olmaksızın bölgedeki elektrik şebekemiz üzerine üç yeni yağmur suyu ızgarası yapıldığı belirlenmiştir. Bu işlem öncesinde, sırasında veya sonrasında kurumumuzdan herhangi bir gözlemci talebinde kesinlikle bulunulmamıştır. Şebekemize zarar verildiği 13 Temmuz 2024 tarihinde yetkili kurumlar tarafından yapılan incelemeler sırasında da açıkça görülmüş ve kayıt altına alınmıştır.

Ek olarak çalışmalar sırasında yer altında bulunan elektrik kablolarımızın konumunun müdahalelerle değiştirildiği görülmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmaların kurumumuza hiçbir şekilde bilgi aktarılmadan yapıldığını bir kez daha vurgulamak isteriz."

Açıklamada yerel bir gazetenin 19 Ocak 2019'ta bölgedeki elektrik kaçağını haberleştirmesiyle ilgili de bilgi verildi.

Yayımlanan haber üzerine ekiplerin bölgeye müdahalede bulunduğu ve sorunun hızlıca giderildiğinin belirtildiği açıklamada, aynı gazetenin 21 Ocak 2019 tarihinde sorunun çözüldüğüne dair bir haber de yayımladığı kaydedildi.

- Olay ve açıklamalar

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokağı'ndaki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, İnanç Öktemay da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Soruşturma kapsamında bölgede kazı yapılarak inceleme yapılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada İZSU Genel Müdürlüğünün 2024 yılı Ocak ayında yüklenici firmaya yaptırdığı 3 adet yağmur suyu ızgarası yapım imalatı sırasında Gdz Elektrik'ten gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiğini savunmuştu. Açıklamada ayrıca Gdz Elektrik tarafından yağmur suyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım onarım çalışması yapıldığı, elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 santimetre aşağıda döşendiği, vatandaşlar tarafından Gdz Elektrik'e anılan bölge için 2 defa arıza kaydı açtırıldığı ileri sürülmüştü.

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