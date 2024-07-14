2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 29 kişi hakkında gözaltı kararı
İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 11:25, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 11:38
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine ilişkin, "Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlulukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir." ifadesini kullandı.
Tunç, sosyal medya hesabından, İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Bakan Tunç, soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlulukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.İzmir'de İki Ölüm: Elektrik şirketi altyapıyı suçladı