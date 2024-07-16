ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
'Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor'
'Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor'
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi mi?
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi mi?
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!
Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin
Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin
Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
Gündemimizde zam değil, personel var
Gündemimizde zam değil, personel var
İkinci el araçta fiyat düşüşü sürüyor
İkinci el araçta fiyat düşüşü sürüyor
Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak
Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak
Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu
Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
İstanbullulara uyarı! Önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın
İstanbullulara uyarı! Önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın
Soma'daki yangında bir mahalle daha tahliye edildi
Soma'daki yangında bir mahalle daha tahliye edildi
Erdoğan: 15 Temmuz ruhu asla karalanamaz
Erdoğan: 15 Temmuz ruhu asla karalanamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçileri kabul etti
Erdoğan'a sunulacak emekli zammı seçenekleri!
Erdoğan'a sunulacak emekli zammı seçenekleri!
3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangında 4 gözaltı
3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangında 4 gözaltı
Milyonluk araçlar yedieminde çürüyor! 20 yıldır bekleyen var
Milyonluk araçlar yedieminde çürüyor! 20 yıldır bekleyen var
AK Parti'den en düşük emekli aylığı düzenlemesine dair açıklama
AK Parti'den en düşük emekli aylığı düzenlemesine dair açıklama
Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu...
Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu...
Gözler Moody's'in kararında: Türkiye'nin kredi notu artaracak mı?
Gözler Moody's'in kararında: Türkiye'nin kredi notu artaracak mı?
Mahkeme, yanlış uygulanan botoksu 'taksirle yaralama' saydı
Mahkeme, yanlış uygulanan botoksu 'taksirle yaralama' saydı
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor

MEB yeni öğretim programları için eğitici eğitimlerinde resen görevlendirmelere devam etmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 16:41, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:43
Yazdır
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor

Konuyu daha önce de gündeme getirmiştik.

O dönemde okul dönemi olduğundan idarenin (bakanlığın) yetkisi bir nebze daha fazlaydı.

Aynı durumun öğretmenlerin yasal yıllık izin dönemi olan dönemde olması ve yine resen olması mağduriyetler yaratmaktadır.

657 sayılı yasanın 103. maddesi; "Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez" şeklinde olup anayasal hak olan dinlenme hakkının kullanıldığı bir dönemde resen görev verilmesi hukuka da aykırılık teşkil etmektedir.

Yapılan resen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde öğretmen ismi tespitinde bakanlığın mı yoksa İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin mi tasarruf kullandıkları bilinmese de sorunun çözülmesi gerektiği açıktır.

Kaldı ki gönüllülük esasına göre verilmeyen bu görevlerin sonunda illerde gerçekleşecek uygulamalarda da verim alınamayacaktır.

Örneğin yeni programı eleştiren bir öğretmeni eğitici eğitimine alındığında eğitim sürecini sağlıklı geçiremeyeceği gibi illerde diğer öğretmenleri eğitme aşamasında da gönüllü olmayacaktır.

Bu durumda olan(resen seminer çıkan) öğretmenlerden hizmet içi eğitime katılmayacak olanlara önerimiz görev bilgisi geldikten sonra bir dilekçeyle (Çözümlemeye Yetkili Makam Olan Milli Eğitim Bakanlığına İletilmek Üzere) katılamayacakları noktasında başvuru yapmaları olacaktır.

Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar

Bize ulaşan ve Ortaöğretime ait bir program

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber