Dilencilik yapan kişinin banka hesabından servet çıktı

M.D'nin çantasındaki banka hesap cüzdanında ise banka hesabında 191 bin 640 lirasının bulunduğu tespit edildi.

Burada üst araması yapılan M.D'de yaklaşık 100 lira nakit para bulundu.

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