Memurlara ödenen emekli ikramiyesi tutarı nereden karşılanır?

Soru : 65 yaştan resen emekli edilenlere devlet milli gelirden pay veriyormuş?



Detaylar/Değerlendirmeler:



Emeklilik ikramiyesi konusu, 1950'li yıllardan beri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda yerini bulan bir işlem olmakta ve bugün için de bu ödemenin alınabilmesi için bazı şartlar konulmak ve bazı değişiklikler yapılmak suretiyle uygulama halen devam ettirilmektedir. Yani, yıllar önce diyelim görev maaşının belli bir katı veya 20 veya 25 yılla sınırlandırılması, bugün için de üst sınır aranmadan her tam hizmet yıllarına karşılık ödenmesi gibi.

Emekli ikramiyesi bir defa yapılan ödeme şeklidir ve bu ödemenin de getirilmesindeki amacın, memurluk hizmetinde bulunanları daha fazla görevde kalmalarını sağlamak dolayısıyla bu görevlerini sürdürmeye teşvik etmek ve bunun sonucunda da bu çalışmalarının karşılığı olarak "ikramiye" adı altında ödüllendirmek olarak da görülebileceğini değerlendirmekteyiz.



Esasında, bu ödemenin bir anlamda ödüllendirme olduğunu düşünürsek, ödeme yapılmasında herhangi bir şart aranmaması gerektiğini de ayrıca değerlendirebiliriz.



Söz konusu bu ödemeler SGK tarafından ödenmekte ise de bu işlem kişilere mutlaka aylık bağlanması esnasında yapılan bir ödeme olduğu için SGK bu işlemi kendi bütçesinden karşılayarak yaptıktan sonra kişilerin görev yaptıkları Kurumlardan geri almaktadır. Yani, bu ödeme SGK bütçesinden karşılanmasa da yine kamuya ait olan diğer Kurumların bütçelerinden karşılanmaktadır.

Sonuç olarak, memurlara bu ödemenin yapılması için emekliliklerine kadar olan süre içerisinde memurlardan sadece ikramiye ödemesi için ayrıca herhangi bir kesinti yapılmamakta (vakıflar, sandıklar, OYAK gibi kesinti yapılan durumlar), emekli olduklarında topluca ve her tam hizmet yıllarına karşılık bir defaya mahsus ödeme yapılmaktadır. Ancak, memurlardan da her ay belli oranda SGK primleri için kesinti yapılmakta, bu da memurlara bağlanacak olan aylık ve ödenecek ikramiye ödemelerinde de değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, memurlara ödenen bu tutar bir anlamda Kamu Kurumlarınca karşılanmış olsa da genel olarak Hazine bütçesinden çıkmış bir tutar olduğunu belirtmekte doğru olacaktır.

65 yaş konusu:



Emekli ikramiye ödemesinden sonra ayrıca ikramiye farkı verilme konusuyla ilgili olarak aşağıdaki adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz.



https://www.memurlar.net/haber/1100685/emekli-ikramiyesini-aldiktan-sonra-ayrica-ikramiye-farki-odenir-mi-kimler-yararlanir.html



https://www.memurlar.net/haber/561354/emekli-olduktan-sonra-kimlere-ikramiye-farki-verilir.html



Bugün için emeklilik ikramiyesi konusunda usul ve esasları belirten hükümler;



5434 sayılı Kanun kapsamındakiler için Madde 89 hükmünde,



5510 sayılı Kanun kapsamındakiler için de 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmünde,

yer almaktadır.



5434 sayılı Kanun Madde 89 da ödenen tutarların karşılanmasına dair yer alan hüküm;



"Bu madde gereğince Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen emekli ikramiyeleri, düzenlenecek fatura üzerine Sayıştay ve Danıştay başkanları için kendi kurumları, diğerleri için emekliye sevk onayını veren kurum tarafından karşılanır. Özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, kapatılan veya tasfiye edilen kamu idareleri tarafından karşılanması gereken emekli ikramiyesi tutarları ise, emekliye sevk onayı aranmaksızın ve faturası karşılığında Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkraya göre Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemelerin, fatura düzenlenmesini müteakip iki ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılması zorunludur."



5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 de ödenen tutarların karşılanmasına dair yer alan hüküm:



"8) Bu madde gereğince ödenen emekli ikramiyesi, emekliye sevk onayı veren kamu idareleri (Danıştay Başkanları için Danıştay, Sayıştay Başkanları için Sayıştay) tarafından yazı ile istenilmesi üzerine en fazla iki ay içinde faturası karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumunun göstereceği hesaplara yatırılır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (6) numaralı fıkra uyarınca fazladan ödenecek emekli ikramiyesi tutarları ile (7) numaralı fıkra gereğince

ödenecek emekli ikramiyesi tutarları ise yazı ile istenilmesi üzerine en fazla iki ay içinde faturası karşılığında Hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumunun göstereceği hesaplara yatırılır."

Şeklindedir.

