Ulaştırma Bakanı'ndan görevde yükselme ve personel alım açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'e özel açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, 2024 yılı içinde 579'u Karayoları Genel Müdürlüğü'ne olmak üzere 771 personel almayı palanladıklarını söyledi. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı için de süreci başlattıklarını 2024 yılı içinde sınavı yapacaklarını dile getirdi.

İşte Uraloğlu'na sorduğumuz sorular ve cevaplar.

1- Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara 2024 yılında ne kadar personel almayı planlıyorsunuz?

Bakanlık olarak personelimizi her daim çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde geliştirmeye çok önem veriyoruz. Personelimizi en iyi şekilde donatarak işine şevkle sarılmasını istiyoruz. Çünkü her şeyden önce şunu çok iyi biliyoruz ki bizler bulunduğumuz yerlerde vatana ve millete hizmet için varız. Kurumların verimliliğinin ve hizmet kalitesinin artması da insan kaynaklarından yararlanabilme ölçüsüne bağlıdır. Kurumların temel başarısını belirleyen faktörlerin başında personelleri gelmektedir.



Bu noktada da biz de hizmetlerimizin en yüksek kalitede devam etmesi açısından hem eğitim faaliyetleriyle çalışanlarımızı desteklediğimiz gibi yeni personel alımlarıyla da kadrolarımızı genç ve dinamik arkadaşlarımızla güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2024 yılı memur kadrolarına açıktan yani merkezi yerleştirme veya nakil suretiyle yapılacak atamalar ile İŞKUR aracılığıyla yapılacak sürekli işçi atamalarıyla 182 yeni personel almayı planlıyoruz. Aynı şekilde Karayolları Genel Müdürlüğümüze 579, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüze de 10 yeni personel alınması planlanıyor. Özetle hem Bakanlığımıza hem de bağlı kuruluşlarımıza 2024 yılı içerisinde toplam 771 personel almayı hedefliyoruz.

2- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmayı planlıyor musunuz? Sınav açılacaksa tarihi belli mi?

Evet. Hatta şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre süreçte başlamıştır. Süreç tamamlandığında yıl içerisinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

3-Kamu-Özel İşbirliği modeli ile ilgili düşüncülerinizi öğrenebilir miyiz?

Kamu-Özel İşbirliği modeli bir finansman modelidir.

Hatta Avrupa'da kamu özel işbirlikleri iki bin yıl önce Romalıların karayolları, limanlar ve posta hizmetlerini özel finansman ile geliştirmesiyle başlamıştır. Günümüzde de gelişerek kullanılmaya devam etmiş, örneğin Fransa'da imtiyaz modeliyle, İngiltere'de ise özel finans katılım yöntemiyle uygulanmaktadır.

Aslında "bir sözleşmeye dayalı olarak, yatırım ve hizmetlerin, projeye yönelik maliyet, risk ve getirilerinin, kamu ve özel sektör arasında dengeli bir şekilde paylaşılması yoluyla gerçekleştirilmesi" olan Kamu Özel İşbirliği, ülkelerin makroekonomik hedefleri doğrultusunda özellikle otoyol, köprü, tünel, havalimanı gibi altyapı yatırımları ve hastane, katı atık gibi kamu hizmetlerinin sunumunda alternatif bir finansman modeli olarak sıklıkla birçok Avrupa ülkesinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı Avrupa'da olduğu gibi bizler de kamu yatırımlarının özel sektörün yenilikçi ve üretken yapısını ticareti destekleyerek, vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu artıracak nitelikteki öncelikli altyapı alanlarına yönlendirmeyi hedefledik.

Bugüne kadar; Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri, İstanbul Havalimanı, Rize Artvin Havalimanı, İstanbul -İzmir, Kuzey Marmara-Ankara-Niğde Otoyolları gibi Türkiye'yi geleceğe taşıyan nice dev ulaştırma yatırımı kamu-özel işbirliği modeli ile hayata geçirdik.

Bu model ile ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleşmesinde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkanları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağladık. Yatırımın gerçekleştirilmesi ve işletme aşamalarında özel sektörün hızlı karar alabilme ve ileri teknoloji kullanma yeteneğini kullanıyoruz. 7 ile 20 yıl arasında tamamlanan projeleri YI.D modeli ile 5 yıldan daha kısa sürelerde tamamlıyoruz. Ayrıca biz, özel sektör dinamizmini, kamu deneyimini ve uluslararası finans kuruluşlarının mali desteğini bir araya getirerek risk paylaşımı da sağlıyoruz.

Bu projeleri sadece inşaat maliyetinden yola çıkarak hesaplamakta hatalı bir yaklaşımdır. Yatırımın toplam maliyetini yalnızca inşaat maliyeti ile değerlendirmek doğru bir yaklaşım değil. Yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı bunlarda hesap edilmelidir.

Ayrıca, bu projelerin işletme süresi bitiminde her türlü bakımı yapılmış, olarak kamuya devrinin yapılacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Projenin kalan ekonomik ömrü boyunca elde edilecek gelirlerin tamamının bütçeye dahil olacağı göz ardı edilmemelidir.

4- Kamu Tasarruf tedbirlerinin Bakanlığınız tarafından hayata geçirilen proje ve yatırımlar nezdinde etkisi oldu mu?

Biliyorsunuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısını inşa eden yatırımcı bir bakanlığız.

Karayollarından-demiryoluna, havayolundan- denizyoluna, Fiber altyapıdan-uzaya gönderilen uydulara ; Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara, İzmir - İstanbul, Ankara-Niğde, Çanakkale-Malkara Otoyolları, İstanbul, Ordu-Giresun, Rize Artvin Havalimanları, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale, Osmangazi, Kömürhan, Nissibi,Zarova Köprüleri, Filyos Limanı, Sabuncubeli, Alacabel ve Zigana Tünelleri, TÜRKSAT 6A gibi yüzlerce eserimiz milletimiz için gurur kaynağı olmuştur.

Kelimenin gerçek anlamıyla da mecazi anlamıyla da bu ülkenin yolunu açan bir ailenin mensuplarıyız ve tüm bu projeleri hayata geçirirken de kamu kaynaklarının efektif kullanımı konusunda her zaman azami dikkati gösterdik. Özellikle ülkemiz için en faydalı projeleri seçtik.

Bu nedenle kamu tasarruf tedbirleri kapsamında proje ve yatırımlarımızı aşırı yavaşlatacak ya da durduracak bir durumla karşı karşıya değiliz.

Ama alınması gereken tedbirlerin bildirildiği Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında da çalışmalara süratle başladık. Öncelikle; kısa sürede ekonomiye kazandırılabilecek işlere öncelik vererek çalışma programlarımızda projeler bazında revizelere gittik. Öncelikli yatırım sıralamasını yaparak ihtiyaç ve kaynak analiziyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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