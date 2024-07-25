Nakil olduğu ilden promosyon alan personel yeni geldiği ilden nasıl promosyon alır?

Yaptığımız araştırmada özetle;

Memura ödenen promosyon miktarı, yer değişikliği, emekli veya istifa gibi herhangi bir sebeple görev yerinden ayrılsa bile memurdan geri alınamaz.Memura yeni geldiği yerdeki promosyon miktarı, eski yerindeki promosyon miktarı her iki bankada aynı banka olsa dahi eksikse düşülerek ödeme yapılamaz. Eski geldiği yerdeki promosyon yeni geldiği yerden fazla isedenilemez.Memura yeni geldiği yerde ödenecek promosyon miktarı o yerde yapılan promosyon miktarının anlaşma yapılan süredeki aya bölünerek her ay için ödenecek olan promosyon miktarı bulunur. Memura yeni görev yerindeki göreve başladığı tarih ile promosyon anlaşmasının bittiği tarih arasındaki ay sayısı kadar miktar kıstalyevm olarak hesaplanarak ödenir.

Örneğin; 01.15.2023 tarihi ile 01.15.2026 tarihleri arasında 3 yıllık promosyon anlaşması yapılmış ve peşin olarak 36.000 TL ödeme yapılmış olsun. Bu durumda 3 yılda 36 ay bulunduğundan her aya 1.000 TL promosyon ödemesi yapıldığı ortaya çıkmaktadır.

Bir öğretmen arkadaşımızda bu ilçeye 01.15.20024 tarihinde norm atamasıyla yeni yer değiştirmiş olsun. Promosyon anlaşması 3 yıllık yapıldığından ilçeye yeni gelen öğretmen arkadaşımızın atandığı tarih ile promosyon anlaşmasının bittiği tarih arasında 24 ay bulunmaktadır.

Dolayısıyla ilgili banka, öğretmen arkadaşımıza 24.000 TL promosyon ödemesini izleyen ay başında peşin olarak tek seferde ödeyecektir.

İşte ilgili resmi yazılar ve KDK kararları;

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının "Banka Promosyonları" konulu 15/05/2014 tarih ve 1946247 sayılı yazısında;

"Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi ile oluşturulan Komisyon;

1-İdare ile banka arasında promosyon sözleşmesi imzalanmasından sonra idarelerine açıktan veya naklen atanacak ya da geçici görevle görevlendirilecek yeni personellerin de olabileceğini göz önünde bulunduracak ve gerekli tedbirleri alacaktır.

2-Promosyon sözleşmelerinde; "Banka; anlaşma yapıldığı tarihten sonra Kuruma naklen, açıktan ve ilk defa atama yoluyla göreve başlayanlar ile aylıksız izinden dönen personelin göreve başlama tarihi baz alınarak hesaplanan promosyon miktarını, izleyen ay başında peşin olarak tek seferde ödeyecektir."

"Banka: Kurum'dan ayrılan ve emekli olan naklen atanan istifa eden, ücretsiz izne ayrılan vs.) personelden promosyon tutarını geri istemeyecektir" hükümlerinin yer almasını sağlayacaktır." açıklamaları bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının "Banka Promosyonları" konulu 15/05/2014 tarih ve 1946247 sayılı yazısını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Yazının okunaklı hali için "Banka promosyonlarında bir ilk" başlıklı haberimizi tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı promosyon anlaşmaları sonrasında kuruma naklen veya ilk defa atananlar için ilk kez tedbir aldı. Bakanlık, "Banka Promosyonları" konulu 15/05/2014 tarih ve 1946247 sayılı yazıyı tüm illere göndermiş ve yazısında birden fazla bankanın başvurduğu ve rekabetin oluşturduğu durumlarda sözleşmeye naklen, istifa sonrası dönüş veya ilk defa atananlar için hüküm konulmasını istemişti.

İlgili "MEB, promosyon sözleşmesinden sonra gelen personele de ödeme yapılmalıdır" başlıklı haberimiz için tıklayınız.

Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 15/06/2016 |tarih ve 2016/532 nolu kararında ise; Protokol tarihinden sonra göreve başlayan şikayetçiye, göreve başladığı tarihi ile söz konusu protokolün geçerli olduğu son tarih arasında hesaplanacak promosyon tutarının makul sürede ödenmesi ve promosyon sözleşmesi imzalanmasından sonra idarelerine açıktan veya naklen atanacak personelin olabileceğini göz önünde bulundurularak ileride yaşanabilecek benzer problemlerin önüne geçilmesi amacıyla bundan sonra yapılacak protokollerde bu durumların göz önünde bulundurulmasına karar vermiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 15/06/2016 tarih ve 2016/532 nolu kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Yine Kamu Denetçiliği Kurumu, naklen başka bir kuruma geçen memurun, yeni geçtiği kurumda çalışmaya başladığı süreden protokolün geçerli olduğu süre arasında hesaplanacak promosyonun ödenmesi gerektiğine karar vermiştir.

Karar için "Naklen başka bir kamu kurumuna geçen memurun promosyon hesabı" başlıklı haberimizi tıklayınız.

Yine Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 06/03/2024 tarih ve 2024/2568-S.24.4122 sayılı kararında;

1. Kurumumuza (T.C Kimlik No: ) tarafından yapılan şikayet başvurusunda başvuran özetle; Samsun İli 19 Mayıs İlçesi Ballıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Öğretmeni olduğunu, Samsun Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 21/07/2023 Tarih, Sayılı Kararnamesi ile Samsun Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden, Ballıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine atandığını, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akbank T.A.Ş. (Bafra Şubesi) arasında yapılan, 01.05.2022 tarihinden itibaren 36 Ay süreyi kapsayan Maaş Promosyon Sözleşmesi kapsamında öngörülen bütçenin, atama tarihinden itibaren hesaplanarak tarafına ödenmesi için dilekçe ile talepte bulunduğunu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Eksik evrak (Önceki okulumdan promosyon almadığım ya da iade ettiğimi ifade eden belge) tespit edildiğinden işleme alınmamıştır." içerikli 24.11.2023 tarih, sayılı cevabi yazısı ile reddedildiğini, önceki okulunda Yapı Kredi Bankasından Promosyon aldığını, ilgili bankanın yer değişikliğinde promosyon iadesi istemediğini, yeni görev yerinde ise; Ak Bank ile sözleşme yapıldığını belirterek; kalan süreyi kapsayan promosyonun tarafına ödenmesini talep etmektedir.

12. Somut olayda idare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinde;

12.1 Başvuranın, Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni iken Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yapı Kredi Bankası arasında 15.03.2023 - 14.12.2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde imzalanan maaş ödemeleri protokol sözleşmesi kapsamında 15.000TL promosyon ödemesi aldığı,

12.2 Akabinde Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni iken 26.07.2023 tarihi itibariyle Ballıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Elektrik ve Elektronik Teknolojisi öğretmeni olarak göreve başladığı,

12.3 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile AKBANK T.A.Ş arasında 01.05.2022 tarihinde 36 ay geçerli olacak şekilde imzalanan maaş ödemeleri protokol sözleşmesi kapsamında promosyon ödemesi yapılması talebinde bulunduğu,

12.5 İdare tarafından; başvuranın geldiği kurum olan Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yapı Kredi Bankası arasında imzalanan maaş ödemeleri protokol sözleşmesi kapsamında promosyon ödemesi aldığı için ödemenin yapılamayacağı gerekçesiyle ret işlemi tesis edildiği anlaşılmıştır.

13.4 Somut olayda idareler tarafından akdedilen protokoller incelendiğinde;

13.4.1 Başvuranın, Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni iken Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yapı Kredi Bankası arasında 15.03.2023 - 14.12.2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde imzalanan maaş ödemeleri protokol sözleşmesinin "Kuruluşun Geri Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Hükümler" başlıklı 10. Maddesinde özetle; her bir personele ait maaş hesabına protokolün yürürlüğe girmesini müteakiben 15 beş iş günü içerisinde kişi başı toplam 15.000TL ödeme yapılacağının kararlaştırıldığı ve başvuranın da söz konusu promosyon ödemesini aldığı, promosyon sözleşmesinde; promosyon alıp da sözleşme süresi içerisinde başka bir kuruma atanan personel için promosyon tutarının iadesine yönelik herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı,

13.4.2 Başvuranın, Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni iken 26.07.2023 tarihi itibariyle Ballıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Elektrik ve Elektronik Teknolojisi öğretmeni olarak göreve başladığı, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile AKBANK T.A.Ş arasında 01.05.2022 tarihinde 36 ay geçerli olacak şekilde imzalanan maaş ödemeleri protokol sözleşmesinin 2. Maddesinde; Banka'nın Kurum personelinin maaş ve diğer ödemelerine aracılık hizmetinin sözleşmenin imzalanma tarihi itibariyle 466 kişi kapsamakla birlikte, sözleşme süresi içerisinde Kuruma yeni alınacak personel ödemelerinin de sözleşmede belirlenen koşullar kapsamında Bankadan ödeneceğinin belirtildiği, 12. Maddesinde; Kurumun sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen ödemelerine, Banka tarafından aracılık edilmesi karşılığında, nakdi olarak tek seferde ödenmek üzere kişibaşı 9.050TL bütçe ayrıldığını, Kurumda sonradan işe başlayan personel için ilk maaş aldığı aydan sözleşme vadesine oranla kıstelyevm hesabına göre ek bütçe tahsisi yapılacağı, ek bütçe tahsisi yapılacak kişilerin geldiği kurumdan iş bu sözleşeme vadesi ile çakışacak şekilde bütçe almadığını belgelemesi şartı olup, kontrolün yapılmasının Kurum sorumluluğunda olduğu hususlarının belirtildiği anlaşılmıştır.

13.5 Davacının; promosyon ödenmesi talebinin, idare tarafından yeni atandığından bahisle reddedilmesi üzerine açılan bir iptal davasında; Mahkeme özetle; davalı idare tarafından, maaşların alındığı bankayla imzalanan protokol tarihi itibariyle görevli olan her bir personele ödeme yapıldığı, davacının bu tarihten sonra göreve başlaması nedeniyle davacıya ödeme yapma imkanı bulunmadığı öne sürülmüş ise de, Başbakanlığın gerek 20.07.2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan promosyon genelgesinde ve gerekse anılan genelgede değişiklik yapan 2008/18 sayılı Genelgesinde, bu tür promosyon ödemelerinin personele peşin olarak yapılması yönünde bir düzenleme getirmediği gibi, imzalanan protokolün ileriye dönük sonuçlar doğurduğu ve protokol imzalandığı ve ödeme yapıldığı tarihte protokol kapsamı dışında bir kurumda görev yapmakta iken, ödeme yapıldıktan sonra protokol kapsamındaki bir kuruma atanan personelin protokol sonuna kadar maaşını anılan bankadan alacağı da dikkate alındığında, maaş ve diğer özlük haklarını anılan banka aracılığı ile elde eden ve protokol sonuna kadar da bu şekilde elde etmeye devam edecek olan personelin, protokol kapsamında yapılan ödemeden yararlandırılmasının hakkaniyet ilkesinin bir gereği olduğu, protokolün kalan süresiyle orantılı şekilde promosyon ücretinden yararlandırılması gerekirken, maaş protokolü imzalandıktan ve promosyon payları mevcut personele ödendikten sonra göreve başlaması gerekçe gösterilerek, hali hazırda devam edecek olan protokol uyarınca yapılan ödemelerden yararlandırılmamasına dair işlemin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirtmiştir.(Ordu İdare Mahkemesinin; 2010/1327 Esas, 2011/1460 Karar sayılı ve 28.11.2011)

13.6 Kurumumuza yapılan "Banka ile yapılan promosyon protokolünden sonra göreve başlayan şikayetçiye promosyon ücreti ödenmemesi" konulu başvuru hakkında; idarenin de iradesini ortaya koyarak imzaladığı protokolden kaynaklanan uyuşmazlıklarda idarenin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığının kabul edilemeyeceği, bu anlamda idarenin, protokolü imzaladığı tarihte basiretli davranması gerektiği ve Kurumunda daha sonra yeni çalışanlar istihdam edileceğinin hesaplaması, öngörülebilirlik ilkesine uygun hareket edilerek sözleşme hükümlerini tartışarak imza altına alınması gerektiği, aksi takdirde İdarenin, Anayasanın 125. maddesinde de yer verildiği üzere, çalışanına vermiş olduğu bu zararı tazmin etmekle yükümlü olduğu, başvurucusunun mülkiyet hakkını ilgilendiren, kişisel hakkıyla ilgili, idarenin bankayla bir başkasının mülkiyet hakkına yönelik hakkından feragatini doğuracak şekilde protokol imzalamasının Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu vb. mevzuat hükümlerine açıkça aykırı olduğu gibi sözleşme serbestisine de aykırı olduğu yine protokol tarihinden sonra göreve başlayan personele promosyon ödemesi yapılmamasının, Anayasanın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine de aykırılık teşkil edeceği, bu yönüyle idarenin şikayete konu edilen işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu değerlendirilmesiyle; protokol tarihinden sonra göreve başlayan başvurana, göreve başladığı tarihi ile söz konusu protokolün geçerli olduğu son tarih arasında hesaplanacak promosyon tutarının makul sürede ödenmesi ve promosyon sözleşmesi imzalanmasından sonra idarelerine açıktan veya naklen atanacak personelin olabileceğini göz önünde bulundurularak ileride yaşanabilecek benzer problemlerin önüne geçilmesi amacıyla bundan sonra yapılacak protokollerde bu durumların göz önünde bulundurulması hususunda Tavsiye Kararı verildiği anlaşılmıştır. (Bkz: Kamu Dnetçiliği kurumunun 2016/1517 Başvuru Numaralı ve 03/10/2016 sayılı Tavsiye Kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

13.7 Somut olayda; başvuranın "promosyon sözleşmesinin bitim tarihine kadar hak ettiği promosyon ödemesinin yapılması" talebinin, idare tarafından, protokol hükümleri kapsamında başvuranın geldiği kurum olan Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yapı Kredi Bankası arasında imzalanan maaş ödemeleri protokol sözleşmesi kapsamında promosyon ödemesi aldığı için ödemenin yapılamayacağı gerekçesiyle ret edildiği görülse de; promosyon bedelinin, kamu personelinin aylık veya ücretinin tamamlayıcı parçası olduğu, başvuranın Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışırken Yapı Kredi Bankasından maaşını aldığı ve bu kapsamda kendisine Yapı Kredi Bankası tarafından bir promosyon ödemesi yapıldığı, başvuranın göreve başlama tarihi olan 26.07.2023 tarihinden, protokolün geçerlilik süresi olan 36 aylık süre içerisinde, AKBANK A.Ş. aracılığıyla maaşını alacağı, mülkiyet hakkını ilgilendiren, kişisel hakkıyla ilgili, idarenin bankayla bir başkasının mülkiyet hakkına yönelik hakkından feragatini doğuracak şekilde protokol imzalamasının meri mevzuat hükümlerine ve sözleşme serbestisine aykırılık teşkil edeceği, idare tarafından imza altına alınan protokol metninin 12. Maddesinde; Kurum personeline nakdi olarak tek seferde kişibaşı 9.050TL Nakit Promosyon ödemesi yapıldığı, , Kurumda sonradan işe başlayan personel için ilk maaş aldığı aydan sözleşme vadesine oranla kıstelyevm hesabına göre ek bütçe tahsisi yapılacağı hususlarının bulunduğu, protokolün imzalandığı tarihte görev yapmakta olan personele promosyon ödemesi yapılırken, protokol tarihinden sonra göreve başlayan personele söz konusu ödemenin yapılmamasının personel arasındaki çalışma barışına zarar vereceği, protokol imzalandığı ve ödeme yapıldığı tarihte protokol kapsamı dışında bir kurumda görev yapmakta iken, ödeme yapıldıktan sonra protokol kapsamındaki bir kuruma atanan personelin protokol sonuna kadar maaşını anılan bankadan alacağı da dikkate alındığında, maaş ve diğer özlük haklarını anılan banka aracılığı ile elde eden ve protokol sonuna kadar da bu şekilde elde etmeye devam edecek olan personelin, protokol kapsamında yapılan ödemeden yararlandırılmasının hakkaniyet ilkesinin bir gereği olduğu değerlendirilmektedir.

14. Başvuranın iddiaları, idarenin konuyla ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat, yargı kararları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; başvuranın, promosyon ödemesinin yapılması talebinin reddi işleminin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

VII. KARAR; Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre BAŞVURUNUN KABULÜNE;

19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı tarihten promosyon sözleşmesinin bitim tarihine kadar hak ettiği promosyon ödemesinin yapılması için gerekli iş ve işlemlerin makul sürede yapılması/yaptırılması hususunda 19 MAYIS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

6328 sayılı Kanunun 20 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın, BAŞVURANA ve 19 MAYIS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE tebliğine;

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 06/03/2024 tarih ve 2024/2568-S.24.4122 sayılı kararını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR