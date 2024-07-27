Yeni büyükelçilere görevleri tebliğ edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 16:22, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:10
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.
Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değişti: Prag Büyükelçiliği'ne getirildi