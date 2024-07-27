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Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değişti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2024 17:07, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:10
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Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değişti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Metin Feyzioğlu kimdir?

Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969 tarihinde dünyaya geldi. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisansını tamamladı.

Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı.

Kariyeri

- Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992

- Doktora, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995

Ankara Üniversitesi Öğretim Elemanı ve Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör, 1991-halen

- Ankara Barosu Üyesi Serbest Avukat, 1995 - halen

- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşaviri, 1997-2001

- Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü ile Tamamlayıcı Belgelerin Müzakeresinde Dışişleri Bakanlığı Heyeti Üyesi, 1997-2001

- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, 2006-2008

- Ankara Barosu Başkanı, 2010-2013

- Türkiye Barolar Birliği Başkanı, 2013-2021

- Türk-Av Türkçe Konuşan Uluslararası Avukatlar Birliği Kurucu Başkanı, 2015-2021

Büyükelçi Feyzioğlu, 28 Kasım 2022 tarihinde Güven Mektubu'nu sunmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak görevine başlamıştı.

Yeni büyükelçilere görevleri tebliğ edildi

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