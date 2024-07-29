'Mavi vatan masal' diyen CHP'li Namık Tan'a büyük tepki

CHP'nin, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde dış politikadaki milli ve yerli olmayan duruşu yeni dönemde de sürüyor. Mavi Vatan'a "masal" diyen CHP'nin emekli büyükelçi Milletvekili Namık Tan'a kendi partisi dahil her kesimden tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:

Mavi Vatan doktrinin baş mimarlarından Müstafi TümamiralCihat Yaycı: Kendisini derhal istifa edip, Yunanistan parlamentosunda görev almaya davet ediyorum.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Mavi vatan, jeopolitik suikastlara 'hayır' demektir. Kim iktidarda olursa olsun Mavi Vatana siyaset üstü tutumla sıkı sıkıya sarılmak zorundadır.

'PUSULASINI KAYBETMİŞ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu, Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP zihniyeti ne olursa olsun bir türlü Türk Milleti'nden yana olamamaktadır.

'YUNANLI BAKAN GİBİ'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yunanistan Dışişleri Bakanı Namık Tan.

Memleket Partisi Ge'nel Başkanı Muharrem İnce: 'Mavi Vatan'a 'masal' diyen için aslında vatan da hikayedir. Vatan dediğin destandır. Ancak aklı ve kalbi Ankara'da olanlar bilir.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Mavi Vatan 'masal' değildir. Hudut ve namustur.

TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan: Bu zihniyet ile yan yana gelinmeyeceğini anlamayanlar da artık anlamaya başlamıştır sanırım.

CHP'LİLER BİLE KIZDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu: Mavi Vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir. Bu kavramı ortaya koyan konsept teorisi ile konseptin denizlerimizdeki fiili uygulamaları her türlü siyasi mülahazaların dışındadır.

EMRAH ÖZCAN