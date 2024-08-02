Birlikte yaşadığı kadını ve 8 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

'Bakan Yerlikaya'nın konutunda iki yabancı çıktı' haberine açıklama
'Bakan Yerlikaya'nın konutunda iki yabancı çıktı' haberine açıklama
DMM'den 'AYM'nin İletişim Başkanlığı kararı' iddialarına açıklama
DMM'den 'AYM'nin İletişim Başkanlığı kararı' iddialarına açıklama
Tarihi MİT operasyonu dünya basınında
Tarihi MİT operasyonu dünya basınında
Şimşek: Cari açıkta kayda değer gerileme bekliyoruz
Şimşek: Cari açıkta kayda değer gerileme bekliyoruz
Profesör Arıboğan: İnstagram politiğin dibidir
Profesör Arıboğan: İnstagram politiğin dibidir
YKS tercihleri için son gün
YKS tercihleri için son gün
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Fındık alım fiyatı belirlendi
Fındık alım fiyatı belirlendi
Temmuzda en çok araç satan markalar belli oldu
Temmuzda en çok araç satan markalar belli oldu
TBMM yeni uygulamalarla 'engelleri' kaldırıyor
TBMM yeni uygulamalarla 'engelleri' kaldırıyor
Temmuz ayında rekor ihracat
Temmuz ayında rekor ihracat
Enflasyon raporu 8 Ağustos'ta açıklanacak
Enflasyon raporu 8 Ağustos'ta açıklanacak
LGS'de ikinci nakil işlemlerinde son gün
LGS'de ikinci nakil işlemlerinde son gün
Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
Başıboş sokak köpekleri yasası Resmi Gazete'de
Başıboş sokak köpekleri yasası Resmi Gazete'de
BTK'dan Instagram'a erişim engeli
BTK'dan Instagram'a erişim engeli
23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sağlanacak
Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sağlanacak
Vergi ve bazı kanunları içeren KHK'da değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve bazı kanunları içeren KHK'da değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Katliam gibi kaza! Otomobil kaldırımda yürüyen çocuklara çarptı
Katliam gibi kaza! Otomobil kaldırımda yürüyen çocuklara çarptı
MİT'in yönettiği takas operasyonu dünya basınında
MİT'in yönettiği takas operasyonu dünya basınında
Salçalık domateste fiyat krizi! Tezgaha 10 kat pahalı geliyor
Salçalık domateste fiyat krizi! Tezgaha 10 kat pahalı geliyor
Haniye'nin şehit olması nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi
Haniye'nin şehit olması nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi
Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı
Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı
Yapay zeka temelli 2 yıllık mezunlarına 4 yıllık programlara geçiş imkanı
Yapay zeka temelli 2 yıllık mezunlarına 4 yıllık programlara geçiş imkanı
SGK ve 13 banka anlaştı: Emeklilere özel indirim uygulanacak
SGK ve 13 banka anlaştı: Emeklilere özel indirim uygulanacak
MİT'ten son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu
MİT'ten son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu
İzmir BB'de yaralanmaya neden olan 7 memur görevden uzaklaştırıldı
İzmir BB'de yaralanmaya neden olan 7 memur görevden uzaklaştırıldı
Açık öğretim ücretlerine yüzde 70 zam geldi
Açık öğretim ücretlerine yüzde 70 zam geldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Birlikte yaşadığı kadını ve 8 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 15:51, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:52
Yazdır
Birlikte yaşadığı kadını ve 8 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'da sevgilisi Aynur Çilli'yi (43) ormanda başına keser ve taşla vurarak, cinayete şahit olan oğlu Bulutcan Çilli'yi (8) de boğarak öldüren ve gözaltına alınan Mehmet Altın'ın (48) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mehmet Altın, adliyedeki işlemlerinin ardından uyarıcı ya da uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi.

Zanlı Altın, numune alınmasının ardından jandarma ekiplerince cezaevine götürüldü.

Öldürülen Aynur Çilli ve oğlu Buluthan Çilli'nin de Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınlarınca alınan cenazelerin yarın Edirne'de toprağa verileceği öğrenildi.

Antalya'da dün Aynur Çilli keserle kafasına vurularak, oğlu Bulutcan Çilli de el, ayak ve boynundan bağlanıp iple boğularak öldürülmüştü. Cinayet zanlısı Mehmet Altın kısa süre içerisinde jandarma tarafından yakalanmış ve cinayeti itiraf etmişti.

Anne ve oğlunu hayattan koparan kan donduran cinayet

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber