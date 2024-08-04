İstanbul'da hastanede tavan çöktü, 8 bebek tahliye edildi
Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çöktü. Ünitede tedavi gören 8 bebek, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 11:39, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 11:59
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle asma tavan çöktü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı.
İtfaiye ekipleri, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebeği tahliye etti.