Çalışma Bakanlığı'ndan Sarıyer'deki iş kazasıyla ilgili açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatında 1 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere bir Başmüfettiş görevlendirilmiştir "ifadelerine yer verildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 16:26, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 17:21
ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatında bir işçinin yaşamını yitirdiği iş kazasıyla ilgili inceleme yapmak üzere başmüfettiş görevlendirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatında yaşanan iş kazası nedeniyle bir işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere bir başmüfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.Boğaziçi Üniversitesi'nde iş kazası: Bir işçi hayatını kaybetti