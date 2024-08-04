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'İsrail 7 Ekim'den beri 172 sığınma merkezine saldırdı, 1040 kişi öldü'

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 172 merkeze düzenlediği saldırılarda 1040 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bu katliamların, "İsrail'in Filistin halkına karşı 10 aydır işlediği suçların devamı" olduğu kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 20:51, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 20:52
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'İsrail 7 Ekim'den beri 172 sığınma merkezine saldırdı, 1040 kişi öldü'

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 172 merkeze düzenlediği saldırılarda 1040 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail ordusu Gazze'deki iki okulu vurdu: 25 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Nasr ve Hasan Selame okullarına düzenlediği saldırıların ardından Hükümetin Medya Ofisi'nden yazılı açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de iki okulu hedef alarak korkunç bir katliam düzenlediğine işaret edilen açıklamada, "İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana zorla yerlerinden edilen on binlerce kişinin bulunduğu 172 barınma merkezini bombaladı ve hedef aldı." ifadesi kullanıldı.

Bu merkezler arasında, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ve devlete ait 152 okul olduğu ifade edildi.

Zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu bu merkezlere 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda 1040 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Bu katliamların, "İsrail'in Filistin halkına karşı 10 aydır işlediği suçların devamı" olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun çoğunlukla, okullara sığınan yerinden edilmiş sivilleri ve "güvenli" olduğu iddia edilen alanlarda toplanan sivilleri hedef aldığına işaret edilen açıklamada, bununla mümkün olan en fazla sayıda sivil kaybının sağlanmasının amaçlandığına işaret edildi.

Bu katliamların, sağlık sisteminin çökertildiği, hastanelerin yakılıp- yıkıldığı, sınır kapılarının kapatıldığı insani koşulların felaket düzeyine ulaştığı bir ortamda gerçekleştirildiğine dikkati çekildi.

Açıklamada uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere, uluslararası kuruluşlara ve özgür dünyanın tüm ülkelerine, soykırımı ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıları durdurması için İsrail'e ve ABD yönetimine baskı uygulama çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun gün içerisinde Gazze Şeridi'nin batısında zorla yerinden edilenlerin sığındığı Hasan Selame ile Nasr okullarına düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Ayrıca İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hamame Okuluna da saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

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