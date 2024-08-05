Erdoğan Instagram eleştirilerine 'ev zencisi' dedi: Ne anlama geliyor?

AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'na katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan İnstagram'a getirilen erişim engeline ilişkin "Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, erişim engeli kararını eleştirenlere tepki göstererek, "Sosyal medya platformlarının rezilliklerini eleştirmeyenler, estirdikleri faşizme laf etmeyenler, Türkiye'yi Batılılara şikayet sırasına giriyor. Özgürlükleri savunmak böyle olmaz. Bunun adı 'ev zenciliği'dir. Batıdan çok batıcı, ev zencilerinin tek gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır" dedi. Erdoğan, "Hassasiyetlerimize özen gösterirlerse mesele zaten yoluna girecektir" diye konuştu.

Ev zenciliği nedir?

Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusu olan Malcolm X tarafından kullanılan "ev zencisi" kavramı, Afrika kökenli ev kölelerine verilen tarihi bir ad olarak biliniyor.

Ev zencileri, dışarıdaki çoğunluğu zor işler için çalışan alan zencileri veya alan kölelerinden daha yüksek statüdeydi. İfade, aynı zamanda 2010'lu yıllardan beri siyahilere yönelik bir aşağılama sözü olarak kullanılmaktadır.