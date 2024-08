Erdoğan'dan Instagram açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

*Çevremizdeki gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor. Uluslararası sistemde ciddi bir güç boşluğu var. Sadece güç boşluğu değil, bir ahlak ve vicdan kaybıyla da karşı karşıyayız. Kan, zulüm ve savaş sahneleri adeta sıradan hale geldi.

*Küresel sistemi adalet eksenli revize edecek hiçbir çaba gösterilmedi. Bu kayıtsızlık karşısında patlak veren her kriz, bir öncekini maalesef aratmıştır. Ancak Gazze kriziyle beraber, küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir. Gazze tüm dünyada maskeleri indirmiş, onyıllardır bize örnek gösterilen kurumların içinin ne kadar kof olduğunu ortaya koymuştur.

*Gazze'de Filistin halkının maruz kaldığı soykırımı anlatmaya artık kelimeler kifayet etmiyor. Her gün bir yenisi eklenen katliam görüntülerine bakmaya can dayanmıyor. Kafası kopmuş masum bebeklerin artık bu yükü çekemiyorum diyerek babasının mezarı başında gözyaşı döken çocukların, bombaların altında hayatta kalmaya çalışan annelerin görüntülerini izlemeye hiçbirimizin kalbi dayanmıyor.

*Soykırım başlayalı tam 10 ay oldu. 16 binden fazla çocuk öldü, 40 bin masum insan şehit edildi. Bir kısmı ağır 100 bine yakın yaralı var. İsrail, Gazzelileri sadece bombalarla öldürmüyor. Aç, susuz, gıdasız bırakarak da katlediyor.

Instagram açıklaması: Arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik

*Filistinli şehitlerin fotoğraflarını anında yasaklayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı ve terör örgütü destekçiliğini teşvik eden bu şirketler Filistin halkının şanlı direnişine sanal alemde açıkça savaş açmıştır. Sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına şahit oluyoruz. Sosyal medya platformlarının bu tavrına yeni tanıklık etmiyoruz. Aynı çifte standarda defalarca maruz kaldık. Tüm terör örgütleri bu mecralarda istedikleri gibi at koşturuyorlar. Provokasyon ve kışkırtma bu platformların en belirgin hale geldi. Bu şirketler mağduriyetlerin önünü kesecek etkili hiçbir adım atmadı. Amerika ve Avrupa'daki kurallara uyma noktasında gösterdikleri özeni mesele Türkiye olunca bizdeki katalog suçlarla mücadelede olunca maalesef esirgiyorlar. Rahatsızlığımızı pek çok kez dile getirdik. Diyalog hattı da kurmaya çalıştık. ancak arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik.