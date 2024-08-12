8 Eylül 1999 sonrası girişli 25 yıl sigortalılık süresini doldurduğunda emekli olabilir mi?
EYT kapsamında olanlar, 8 Eylül 1999 öncesi girişliler olmakta, bu tarihten sonra çalışmaya başlamış olanlar için ise yaş şartı halen yürürlüğünü devam ettirmektedir. 1 Kasım 1999 girişli erkek memur 1 Kasım 2024 tarihinde yaşı beklemek üzere görevinden ayrılabilir mi?
Soru: Merhaba, 15/02/1975 doğumlu yüksel lisans yapmış bir biyoloğum. 1 Kasım
1999 da sgk lı olarak özel bir hastanede göreve başladım. 1 Nisan 2002 tarihinde
de girmiş olduğum devlet memurluğu sınavı vesilesiyle üniversite hastanesinde
biyolog olarak çalışmaya başladım. 99 ile 2002 tarihleri arasında özel hastanelerde
girdi çıktı yaptıkları için toplamda 13 ay SGK da görev sürem bulunmaktadır.
Halen 2002 yılında girmiş oldum üniversite Hastanesi'nde görevime devam ediyorum.
Sekiz ay önce evlendim ve eşim en kısa zamanda görevimi bırakmamı istiyor ben
de emekli olarak görevimi tamamlamak istiyorum, E-Devlet e girdiğimde 8180 gün
prim günü görünüyor.
Bu şartlar altında 25 yılımı doldurduğumda yani 1 Kasım 2024 tarihinde emekli
olabilir miyim emekli olup yaşı beklemek istiyorum bunun için gerekli olan süre
burada yazdığı gibi 25 yılın dolması mıdır? Bana bu konuda yardımcı olursanız
çok sevinirim
Pek çok yere bu soruyu iletmeme rağmen yeterli cevap alamadım çok eksik bilgi ya da yanlış bilgilerle bana dönüş yapıldı. En doğru şekilde sizden yanıt alacağımı umuyor ve şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar
Detaylar/Değerlendirmeler:
8 Eylül 1999 öncesi işçi, esnaf, memur olarak çalışması bulunmayan ve bu tarihten
sonra ve 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar EYT kapsamında
değillerdir. Yani bu durumda olanların emekliliklerinde hizmet yılının yanında
mutlaka yaş şartını da tamamlamaları gerekmektedir.
1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri bulunanlar 5434 kapsamında
memur statüsünde çalışan kişilerdir.
5434 kurallarına göre de 8 Eylül 1999 tarihinden sonra memurluğa başlamış kişilerin
emekli olabilmeleri için kadın ve erkek memuru ayrımı yapılmaksızın 25 tam hizmet
yılını (varsa işçi, esnaf, borçlanılan süreler dahil) tamamlamaları ve kadın
ise 58 yaşını, erkek ise 60 yaşını doldurmaları gerekmektedir.
Kadın ve erkek memur için ayrıca 15 tam hizmet yılı ve 61 yaşını doldurduklarında
da emeklilik hakları bulunmaktadır.
Ayrıca, mevzuata uygun şekilde 25 yıldın önce istifa edip gerek hizmet yılını
tamamlama gerekse de yaşı açıkta tamamlama düşüncesinde olan 5434 kapsamında
olan memurlar için isteğe bağlı iştirakçilik, yani kamuoyundaki ifadesi ile
çalışmadan emeklilik sistemi de bulunmaktadır. Bu şekilde geçen süre yine memurluk
hizmet yılı olarak sayılmakta, ancak derece, kademe ve emeklilik ikramiyesi
hesabında dikkate alınmamakta, sadece aylık bağlama yılında dikkate alınmaktadır.
Bu konuda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için
Adresimiz,
Emeklilik yaşını beklemek üzere istifa edenlerin hangi konulara dikkate etmeleri
konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için de
adreslerimiz,
Sigortalılık süresi memurlar hakkında uygulanmaz. Bu konudaki değerlendirmelerimiz
için de
Tıklayınız
adresimiz ziyaret edilebilir.
Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek değerlendirmelerimiz aşağıdaki
gibi olacaktır:
Sizin durumunuz 25 tam hizmet yılı ve 60 yaşınızı doldurma şartına bağlı emeklilik
kazanımınız şeklindedir.
25 tam hizmet yılı içerisinde SGK primleri ödenmiş işçilik süresi de dahil
olacaktır. Yani işçi ve memurluk hizmet sürenizin toplamı 9000 gün olması gerekmektedir.
Belirttiğiniz gibi sizin 25 yılınızı dolduracağınız tarih 1 Kasım 2024 tarihi
olmamakta, bu şekilde yapmış olduğunuz hesaplama sigortalılık süresi olmakta,
dolayısıyla da yukarıda adresini verdiğimiz değerlendirmemizde de açıklandığı
üzere sigortalılık süresi memurlar hakkında uygulanmamaktadır.
Dolayısıyla da sizin 9000 günü tamamlamanız gerekmekte veya mevcut hizmetiniz
esas alındığında yine değerlendirmelerimizi yapmış olduğumuz ve yukarıda adresini
belirttiğimiz isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanarak 25 tam hizmet
yılınızı tamamlayabileceğinizi ve bu hizmeti tamamladıktan sonra da bu sistemden
çıkarak 60 yaşınızı hiçbir zorunlu çalışmayı gerektirecek statüde çalışmadan
bekleyebileceğinizi, değerlendirmekteyiz.
Her durumda, bu konularda Kurumunuzdan da ayrıca bilgi almanızı tavsiye etmekteyiz.