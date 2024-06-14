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İstifa eden erkek memur 25 yılı tamamlamak için ne yapabilir?

1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetlerinden dolayı 5434 kapsamında olan memur, en az 10 tam yıl hizmet sonrası istifa edip isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabilir ve zorunlu çalışmadan 25 hizmet yılını tamamlayabilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 14:00, Son Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:36
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İstifa eden erkek memur 25 yılı tamamlamak için ne yapabilir?

Soru : Merhaba, 1997 yılından 119 gün SGK girişim var, 26.07.2000 yılından bu yana da devlet memuruyum, 9000 primim dolmadan İSTİFA edip KALAN PRİMLERİ kendim dışardan yatıra bilir miyim. Yatırdığım zaman emekli maaşı ve emekli ikramiyesi alabilir miyim, tşk.

Detaylar/Değerlendirmeler:

5434'e tabi olup da, 10 yıllık hizmetini doldurduktan sonra istifa edenler, herhangi bir yerde zorunlu olarak çalışmamak ve SGK primlerinin tamamını kendileri yatırmak kaydıyla, memurluk hizmetleri üzerinden emekli olabilmektedir.

İsteğe bağlı iştirakçilik konusu sadece 5434 e tabi memurlar için uygulanan bir işlemdir. Bu işlemden yararlanabilmek için; 5434 sayılı Kanuna tabi olarak en az 10 yıl çalışmalarının olması gerekir. En az Devlet memurluğunda 10 yıl çalışmaları olanlardan kasıt, mutlaka memurluk hizmetinin en az 10 yıl olması gerekiyor. 10 yıl süreye yıpranma payı, aylıksız izin süresi, hizmet borçlanmaları gibi süreler 10 yıl sürenin hesabında dikkate alınmıyor.

Memurluktan ayrılma durumlarının mutlaka kendilerinin mevzuata uygun istifa etmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu şartları taşıyan memurlar bu görevlerinden ayrıldıktan sonra 6 ay süreyi geçirmemek şartıyla SGK ya müracaat ederek isteğe bağlı iştirakçilik uygulamasından yararlanabilir.

İsteğe bağlı iştirakçilik süresine emekli ikramiyesi verilmez, emekli aylık oranında değerlendirilir. Bu süreler, emekli keseneğine esas aylık intibakında, yani ek göstergeyi etkilemeyen intibak işleminde uygulanır. Ancak, emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmaz.
Memurun görevinden ayrıldığı tarihteki SGK kesintilerine esas tutulan intibakları üzerinden SGK ya ödeyecekleri tutar belirlenir. Bu tutarlar da her ay için hesaplanan bu tutarlarda isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanmak isteyen kişi tarafından SGK ya ödenir ve her ödenen ay hizmet olarak sayılır, ödenmeyen aylar için veya SGK ca tespit edilen tutardan daha eksik yatırılmış olan aylar hizmet olarak sayılmaz.

İsteğe bağlı iştirakçiler de genel sağlık sigortalısı kapsamındadırlar ve genel sağlık sigortası primi de öderler.

İsteğe bağlı iştirakçilik konusunda zaman zaman yapmış olduğumuz değerlendirmeler sitemizde mevcut olup ziyaret edilebilir.

https://www.memurlar.net/haber/1042509/istege-bagli-istirakcilik-suresi-emeklilikte-ek-gostergeyi-kazandirir-mi.html

https://www.memurlar.net/haber/1021600/istege-bagli-istirakcilikte-sgk-odemeleri-nasil-hesaplanir.html

https://www.memurlar.net/haber/1071162/8-eylul-1999-sonrasi-girisli-memurlar-icin-istege-bagli-istirakcilik-hakki-var-midir.html

https://www.memurlar.net/haber/981096/5434-e-gore-istege-bagli-istirakcilik-konusuyla-ilgili-sorular-ve-cevaplar.html

https://www.memurlar.net/haber/1038518/5510-kapsaminda-olan-memurlarda-istege-bagli-sigortalilik.html

https://www.memurlar.net/haber/1071162/8-eylul-1999-sonrasi-girisli-memurlar-icin-istege-bagli-istirakcilik-hakki-var-midir.html

https://www.memurlar.net/haber/1070496/5510-a-tabi-memurlar-istege-bagli-sigortali-olup-emekli-olabilirler-mi.html

https://www.memurlar.net/haber/988823/memurlar-acisindan-istege-bagli-sigortanin-faydalari-ve-zararlari.html

https://www.memurlar.net/haber/1012407/istege-bagli-sigortali-olmanin-kadin-memurlara-faydasi-ve-zararlari-nelerdir.html

https://www.memurlar.net/haber/1095421/ekim-2008-sonrasi-657-sk-kapsamina-girenler-istege-bagli-istirakci-olabilirler-mi.html

Açıklamalarımız bağlamında sizin için değerlendirmemiz şöyledir:

1997 yılında SGK primleri ödenmiş çalışmalarınız var ise EYT kapsamında olursunuz. Bu durumda erkek memurların emeklilik şartı olarak işçilik, borçlanmanız varsa bu süre, memurluk süresi toplamı 25 yıl hizmetin tamamlanması gereklidir.

Dolayısıyla, memurluk hizmetinizin de 10 tam yıldan fazla olduğunu anlamaktayız. Bu durumda da yukarıda bahsettiğimiz zorunlu olarak bir yerde çalışmamak kaydıyla memurluktan mevzuata uygun olarak istifa ettiğiniz takdirde, istifa tarihinden itibaren 6 ay içerisinde SGK na müracaat ederek 25 hizmet yılınızı tamamlayacak şekilde isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabileceğinizi,
Emekliliğinizde ise isteğe bağlı iştirakçilik süreniz de dahil toplam hizmet üzerinden emekli aylığınızın bağlanması gerektiğini, isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanmadan önce intibakınız, yani ek göstergeyi etkileyen intibakınız esas alınarak ek göstergenin uygulanması gerektiğini, isteğe bağlı iştirakçilik süresince ilerleyeceğiniz intibak derecesinin sadece ek gösterge kazandırmadan aylık ve ikramiye hesabında dikkate alınması gerektiğini,
İsteğe bağlı iştirakçilik süreniz hariç sadece memurluk hizmet sürenizin her tam yılına emekli ikramiyesi alabileceğinizi,
Değerlendirmekteyiz.


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