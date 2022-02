İsteğe bağlı sigortalı olmanın 'kadın memurlara' faydası ve zararları nelerdir?

İsteğe bağlı iştirakçilik sistemi, sadece 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar içindir ve 10 yıllık memurluk hizmetini doldurduktan sonra istifa edenler, zorunlu olarak çalışmamak ve SGK primlerinin tamamını kendileri ödemek kaydıyla, memurluk hizmetleri üzerinden emekli olurlar. Bu sistem bazı durumlarda fayda, bazı durumlarda ise fayda sağlamamaktadır.

Bir kamu kurumunda 10 yıldır mali hizmetler uzmanı olarak çalışmaktayım. Memuriyet hayatıma 01.08.2008 yılında başladım. Memurluktan istifa etmeyi düşünüyorum. İsteğe bağlı emekli sandığına müracaat edip prim ödemeye devam etmek istiyorum. Bu konu ile ilgili bir kaç sorum olacaktı. İlk çocuğumda 6 ay, ikinci çocuğumda iki sene ücretsiz izin kullandım.

1) Mali hizmetler uzmanı olarak çalıştığım için isteğe bağlı emekli sandığı üzerinden prim ödemek uygun olur mu?

2) 3600 ek gösterge verilirse isteğe bağlı emekli sandığı öderken bu haktan yararlanabilir miyim?

3) Emekli ikramiyesi alabilme hakkım olur mu?

4) İsteğe bağlı emekli sandığı primi ödediğim süre zarfında ben ve çocuklarım sağlık imkanlarından yararlanabilir mi?

5) Prim öderken bana bir şey olursa çocuklarıma maaş bağlanabilir mi?

İsteğe bağlı sigortadan yararlanmak isteyen memurlar için kritik ayrıntılar

İsteğe bağlı iştirakçilik sisteminin faydaları ve zararları

İsteğe bağlı iştirakçilik konusu sadece 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için uygulanan bir işlemdir. 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar açısından bu süre memurluk süresi olmaz, esnaflık süresi olur. Bu işlemden yararlanabilmek için;

- 5434 sayılı Kanuna tabi olarak en az 10 yıl çalışmalarının olması,

- Memurluktan ayrılmanın istifa etmek/müstafi olmak şeklinde olması,

gereklidir.

Bu şartları taşıyan memurlar bu görevlerinden ayrıldıktan sonra 6 ay süreyi geçirmemek şartıyla SGK ya müracaat ederek isteğe bağlı iştirakçilik uygulamasından yararlanabilir.

İsteğe bağlı iştirakçilik, genelde 20 veya 25 hizmet yılını tamamlamaya az bir süre kalan ve bu süreyi hiçbir şekilde zorunlu bir işyerinde çalışmadan tamamlamak isteyen ve hizmet süresini tamamladıktan sonra da bu sistemden çıkıp yine hiçbir şekilde zorunlu bir işyerinde çalışmadan emeklilik yaşlarını bekleyenlerin tercih ettiği bir durumdur.

Özetle, genel olarak yararlanmak isteyenler hizmet süresini tamamlanacak süre kadar isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanıp bu hizmet süresini tamamladıktan sonra ayrılıp emeklilik yaşını bekleyenlerin de tercih ettiği bir konudur.

SGK primlerinin ödenmesi nasıl yapılmaktadır?

İsteğe bağlı iştirakçilik, kişinin intibakı esas alınarak SGK prim kesintilerini, yani hem Kurum karşılığı olan % 20, hem de kişi kesintisi olan % 16 ve de % 12 Sağlık kesintisi tutarlarını her ay kişiler tarafından SGK ya ödemek suretiyle hizmet satın almak suretiyle emeklilik haklarından yararlanma yöntemidir.

Hizmet kazanma durumu nasıldır?

Memurun görevinden ayrıldığı tarihteki SGK kesintilerine esas tutulan intibakları üzerinden SGK ya ödeyecekleri tutar belirlenir. Her ay için hesaplanan bu tutarlar (her yıl intibak ilerlediğinde artarak) isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanmak isteyen kişi tarafından SGK ya ödenir ve her ödenen ay hizmet olarak sayılır, ödenmeyen aylar için veya SGK tarafından tespit edilen tutardan daha eksik yatırılmış olan aylar hizmet olarak sayılmaz.

Emekli ikramiyesi ödemesi yapılıyor mu?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresine emekli ikramiyesi verilmez, emekli aylık oranında değerlendirilir. Bu süreler, emekli keseneğine esas aylık intibakında, yani ek göstergeyi etkilemeyen intibak işleminde uygulanır.

Son 7 yıl kuralı nasıldır?

Bu durumda olanlar hakkında da hizmet bütünleşmesi olduğu takdirde son 7 yıl kuralı geçerlidir. Yani son 7 yıl içindeki hizmet ağırlığı hangi statüde geçmişse o statü esas alınarak emeklilik işlemleri uygulanır. Başka bir ifade ile memur olarak emeklilik hizmet süresini tamamladıktan sonra bu sistemden çıkıp işçi veya esnaf olarak çalışılır ve bu sürede 3 yıl 6 ay ve daha fazla olursa memur statüsünden emekli olunamaz.

Sağlık Yardımı durumu yapılıyor mu?

İsteğe bağlı iştirakçiler de genel sağlık sigortalısı kapsamındadırlar ve genel sağlık sigortası primi de öderler.

5510 sayılı Kanuna tabi olanların durumu nasıldır?

İsteğe bağlı iştirakçilik 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar için uygulanır ve 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar hakkında uygulanmaz. Bu şekilde memurlukla hizmet tamamlama işi sadece 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için geçerli olup, ilk defa 5510 sayılı Kanuna tabi olan memurlar için geçerli değildir. 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için de bu sistem bulunmakla birlikte, memurluktan ayrıldıktan sonra isteğe bağlı sigortalılık devam ettirilmek istendiğinde, bu sigortalılık durumu 4/b kapsamında hizmet sayılmaktadır. Yani, esnaf statüsünde hizmet sayılmaktadır.

Açıklamalar bağlamındaki değerlendirmeler

Öncelikli olarak isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanmak her zaman için kişilerin kendi tercihleridir. Bu sistemden yararlanacak kişilerin öncelikli olarak emeklilik hizmet sürelerini kısa sürede tamamlayacak olanların tercih edecekleri bir sistem olduğunu belirtmek isteriz. Bunun yanı sıra emeklilik yaşının doldurulacağı tarihin de yakın bir tarih olması, yani yaş olarak emekli aylığını kazanacakları sürenin de az bir zaman kalmış kişilerin tercih etmeleri gereken bir husus olduğunu değerlendirmekteyiz. Ancak yine de belirttiğimiz gibi bu sistemin her zaman için kişilerin özel durumlarını düzelten/kolaylaştıran bir sistem olduğunu da belirtebiliriz.

Fayda ve zarar durumu bağlamında neler söylenebilir?

Özetle, bu sistemin önemli avantajı hiçbir şekilde zorunlu çalışma olmadan emeklilik için gereken hizmet süresini tamamlayacak kadar süreyi Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alma durumudur ve emeklilik yaşını uzunca bir süre zorunlu çalışmadan beklemeye fayda sağlamaktadır. Yani bireysel emeklilik sistemi benzer bir sistem gibi düşünülebilir.

Dezavantajları ise çalışanlar için Kurumlarca ödenen Kurum karşılık tutarları ile Genel Sağlık Sigortası primlerinin de her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna kişilerce ödenme durumunun olması, bu sürelerin emekli ikramiyesi hesabında sayılmaması, ek gösterge kazanımını sağlayacak intibak işleminde uygulanmaması ve de daha önemlisi kişilerin çalışma hayatından ayrılma, yani pasif duruma düşme durumları söylenebilir.

Açıklamalarımız bağlamında sorularınızın karşılığı olarak değerlendirmelerimiz;

1) Mali hizmetler uzmanı olarak çalıştığım için isteğe bağlı emekli sandığı üzerinden prim ödemek uygun olur mu?

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olduğunuzdan hakkınızda 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. Emeklilik için 25 hizmet yılınızı tamamlamanız ve 58 yaşınızı da doldurmanız gerekmektedir. Veya 15 hizmet yılınızı tamamlamanız ve 61 yaşınızı doldurmanız gerekmektedir.

Verdiğiniz bilgilerden anladığımız kadarıyla 14 yıldır memurluk hizmetinizin olduğu için görevinizden usulüne uygun istifa edip hizmet sürenizi isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanmak suretiyle her ay SGK ya prim tutarlarınızı ödemek suretiyle 15 hizmet yılına tamamlamak ve bundan sonra bu sistemden çıkıp herhangi bir statüde zorunlu olarak çalışmadan 61 yaşınızı tamamlamak tercihleriniz arasında olabilecektir.

Veya hizmet sürenizi yine bu sistemden yararlanarak yine her ay SGK ya prim tutarlarınızı ödemek suretiyle 25 hizmet yılınızı doldurmanız ve bundan sonra bu sistemden çıkıp yine herhangi bir statüde zorunlu olarak çalışmadan 58 yaşınızı tamamlamak da tercihleriniz arasında olabilecektir.

2) 3600 ek gösterge verilirse isteğe bağlı emekli sandığı öderken bu haktan yararlanabilir miyim?

İsteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanılan süre memurların ek göstergesini etkilemez, bu sistemden yararlanmadan önce şayet kadro derecesi, derece ve kademenize göre ek göstergeyi kazanmış iseniz ek gösterge arttığında yararlanabileceğinizi, sisteme dahil olunan süre içerisinde intibakınızın ilerlemesi halinde ise yararlanamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

3) Emekli ikramiyesi alabilme hakkım olur mu?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi emekli ikramiyesinde dikkate alınmaz, bundan önce memurluk statüsündeki her tam yılınıza ikramiye alırsınız.

4) İsteğe bağlı emekli sandığı primi ödediğim süre zarfında ben ve çocuklarım sağlık imkanlarından yararlanabilir mi?

İsteğe bağlı olunan sürede GSS primlerinizin tamamı tarafınızca ödenme zorunluluğu olduğu için bu süre zarfında sağlık imkanlarından yararlanabilirsiniz.

5) Prim öderken bana bir şey olursa çocuklarıma maaş bağlanabilir mi?

Hak sahipliği aylığı, yani dul ve yetim aylığı bağlanması için aranılan hizmet süresi memurun çalışma süresinin en az 5 yıl olması gerekmektedir. Bu nedenle, bu süre zarfında vefat halinde çocuklara öğrenim durumlarına göre yaşları da dikkate alınarak aylık bağlanması mümkündür.

Sonuç olarak, bu konudaki tasarruf tamamen size ait olmaktadır. Değerlendirmelerimiz bu şekilde olmakla birlikte, hizmet durumunuz, ödeyeceğiniz tutarlar, ne kadar ödenmesi gerektiği konularında yine de SGK dan öğrenmeniz ve SGK kayıtları doğrultusunda cevap almanızı da tavsiye edebiliriz.