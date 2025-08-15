Beyoğlu Belediye Başkanı Güney Gözaltına Alındı
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
73 ilde uyuşturucu operasyonu: 1695 şüpheli yakalandı
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi

Ankara, Balıkesir, İzmir, Yalova ve Muğla'da bulunan 5 taşınmazın özelleştirme ihalesi tamamlandı. Yapılan ihalede yatırımcılar tarafından toplam 858 milyon 369 bin liralık teklif sunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 07:44, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 07:40
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan 5 ildeki 5 taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki 4 bin 937,72 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Yunis Aydın tarafından 50 milyon 250 bin lirayla verildi.

TCDD adına kayıtlı Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki 15 bin 370,21 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Karaaslan Ortak Girişim Grubu tarafından 741 milyon 640 bin lirayla sunuldu.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi'ndeki 500 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif ise Metropol Un Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 8 milyon 950 bin lirayla verildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki toplam 3 bin 251,10 metrekarelik taşınmazlara en yüksek teklif, Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. tarafından 28 milyon lirayla sunuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki 1156,97 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif 29 milyon 529 bin lirayla SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından verildi.

Böylece 5 taşınmaz için 858 milyon 369 bin liralık teklif alındı.

