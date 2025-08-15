Beyoğlu Belediye Başkanı Güney Gözaltına Alındı
Beyoğlu Belediye Başkanı Güney Gözaltına Alındı
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
73 ilde uyuşturucu operasyonu: 1695 şüpheli yakalandı
73 ilde uyuşturucu operasyonu: 1695 şüpheli yakalandı
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurt genelinde bir süredir yüksek seyreden sıcaklıklar daha da artacak. Yurdun kuzey kesimlerinde ise sağanağın etkili olması bekleniyor. Hafta sonu Ankara'da sıcaklık 33, İstanbul'da 31, İzmir'de 40 dereceye kadar yükselecek. İşte hava durumuna ilişkin detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 07:26, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 07:33
Yazdır
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Sıcaklık, mevsim normalleri üzerine çıkacak. Yurdun bazı bölgelerinde yağış etkili olacak.

Meteorolojinin tahminlerine göre; cumartesi günü kuzeydoğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara'nın güneybatısı ile kuzey egede kuvvetli rüzgar görülecek.

Pazar günü ise Samsun hariç Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu yağış alacak.

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Hafta sonu 3 büyük ilde yağış beklenmiyor.

Ankara'da hava az bulutlu, en yüksek sıcaklık 33 derece, İstanbul'da hava az ve parçalı bulutlu en yüksek sıcaklık ise 31 derece olacak.

İzmir'de hava açık, termometreler 40 dereceye kadar yükselecek.

Hafta başında da yurdun neredeyse tamamında yağış olmayacak. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar daha da artacak.

Güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacak, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber