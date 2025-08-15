Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt Rezervler Zirvede

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, olumlu döngünün güçlendiğini ve makro finansal istikrarın pekiştiğini belirtti. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, brüt rezervlerin 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede olduğunu vurguladı. Ayrıca, Kur Korumalı Mevduat stokunun iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon lira azaldığını ve TL mevduatın payının yüzde 59,6'ya yükseldiğini ifade etti. Şimşek, 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizinin yeniden yüzde 7'nin altına gerilediğini de belirtti. Ekonominin dayanıklılığını artıran programın, dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulanmaya devam edildiğini söyledi.

Finansal Piyasalarda Son Durum

Ekonomik Program ve Hedefler

Bakan Şimşek, ekonominin dayanıklılığını artıran programın, dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulanmaya devam ettiğini vurguladı. Finansal piyasalardaki olumlu gelişmelerin ve makro finansal istikrarın güçlenmesinin, Türkiye ekonomisi için önemli bir gösterge olduğu belirtildi.



