PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı

2025 Yılı 24. Dönem PMYO Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar, sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenebileceklerdir.

İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı işlemleri gerçekleştirilecektir. Fiziki yeterlilik sınavı aşamasını başarıyla geçen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek ileriki bir tarihte mülakat sınavı aşamasına katılacaklardır.

Ayrıca, adaylara posta yolu veya farklı iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav Girişinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Adayların sınav merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu , ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. Kesici, delici alet ile yanıcı ve parlayıcı madde bulundurmak yasaktır.

Sınav Giriş Belgesi

Sınav giriş belgesi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Sınav Giriş Belgesi için tıklayınız.